Atunci când aparatul de aer condiționat nu este întreținut corect, poate deveni o sursă de microbi și substanțe toxice, favorizând apariția așa-numitului „sindrom al clădirii bolnave”.

Ce este sindromul clădirii bolnave

Sindromul clădirii bolnave descrie un set de simptome care apar după perioade lungi petrecute în clădiri cu aer condiționat.

Printre acestea se numără: dureri de cap, amețeli, congestie nazală, tuse persistentă, iritații cutanate, oboseală și dificultăți de concentrare. Simptomele tind să se agraveze cu cât expunerea este mai lungă și să se amelioreze odată ce părăsești clădirea, potrivit Science Alert.

Un studiu realizat în India pe 400 de persoane a arătat că cei care lucrau zilnic în birouri cu AC prezentau mai frecvent simptomele sindromului clădirii bolnave.

Aceștia aveau funcția pulmonară mai slabă și absentau mai des de la serviciu comparativ cu cei care lucrau în spații fără AC. Alte studii au arătat că angajații care lucrează în birouri cu aer condiționat prezintă mai frecvent simptome ale sindromului clădirii bolnave decât cei din spații fără aer condiționat.

Cum apar problemele Aerul condiționat reduce umiditatea aerului, ceea ce poate usca mucoasele nazale și gâtul, diminuând protecția naturală împotriva bacteriilor și ciupercilor.