O femeie si-a intarit sistemul imunitar si a dat jos cateva kilograme bune pur si simplu consumand kefir timp de 30 de zile.

„La numai o saptamana de cand am inceput sa beau kefir, am inceput sa ma simt mult mai bine, metabolismul meu s-a accelerat, si am inceput sa ma simt mult mai energizata. Dupa doua saptamani, am observat ca pantalonii au devenit mai putin ficsi pe talie, iar dupa trei saptamani slabisem in mod vizibil in zona burtii”, sustine femeia.

Dupa cateva cautari pe internet, femeia si-a procurat fermenti si culturi fungice pentru kefir. S-a hotarat sa inlocuiasca masa de seara cu o cana din bautura pe care si-a preparat-o dupa cum urmeaza: in fiecare seara a strecurat baza de kefir printr-o sita de plastic, apoi a tinut-o sub jet de apa rece pentru a indeparta depozitele de lapte inchegat. Dupa spalarea fermentilor, femeia i-a transferat intr-un borcan de sticla, iar apoi a turnat peste ei lapte dulce de vaca sau de capra la temperatura camerei.

A acoperit vasul cu baza de iaurt cu o fasa de bumbac si l-a depozitat intr-un loc intunecos timp de 24 de ore. Dupa cele 24 de ore, femeia a baut amestecul strecurat de consistenta kefirului. „Kefirul nu trebuie tinut la lumina sau in frigider. In plus, trebuie sa eviti intrarea in contact a fermentilor cu obiectele metalice. Foloseste doar ustensile din plastic, lemn sau ceramica”, explica aceasta.

A baut acest kefir timp de o luna. Nu a schimbat cu nimic alimentatia de la masa de dimineata si de pranz, dar, in loc de cina, a consumat in fiecare zi 250 ml de kefir proaspat stors.

Dupa trei saptamani, femeia a slabit 3 kg din jurul taliei si din zona abdomenului!