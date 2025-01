„Dacă se încadrează la acel 0,8 lei per KWh, și acum va fi la un leu, va fi o creștere, dar vorbim de câțiva euro pe lună, sau 10, 20, poate 30 lei. Poate fi o creștere suportabilă, și dacă nu-i suportabilă, atunci statul vine cu subvenție și protejează, pentru că înseamnă că acel client intră în categoria consumatorului vulnerabil. Este cert că la proiectul de buget am avea nevoie de niște resurse, măcar la nivelul de anul trecut. Noi anul trecut am început bugetul cu 1.000.000.000 de lei la Ministerul Energiei, și o sumă similară la Ministerul Muncii pentru această schemă de compensare-plafonare. E adevărat, erau datorii din urmă, și atunci am reușit să mai stingem din ele, și am dat spațiu de respiro acestor furnizori. Un lucru similar ar trebui să-l facem și acum, și cred, sunt convins, din toate discuțiile pe care le-am avut cu domnul ministru Tanczos Barna, se pot găsi aceste soluții și trebuie să le găsim”, a precizat Burduja.

„O companie trebuie să se uite și la ce fac concurenții, dacă vrea să își păstreze clienți în portofoliu. Pentru că dacă vine cu o ofertă prea mare, categoric clienții respectivei companii vor alege un competitor. Contractele nu sunt fixe, adică în sensul că nu ești prizonierul unui contract, poți să-ți schimbi furnizorul oricând, și chiar de mai multe ori pe an. Nu este absolut nicio problemă”, a spus Sebastian Burduja.

„Sunt ferm convins că acei consumatori vulnerabili, cu venituri mici, cei pentru care plata acestor facturi reprezintă o povară în bugetul familiei, cei care după plata facturilor ar coborî sub pragul de sărăcie, aceștia vor fi protejați de Guvernul României, indiferent de cum va arăta schema”, a spus ministrul.

„Asta face orice stat membru al Uniunii Europene. Toți își protejează consumatorii vulnerabili. România a ales să protejeze pe bază de consum, și atunci, sigur că, dacă ești un multimilionar și ai 10 apartamente goale în cartiere de lux din București, beneficiezi de subvenție. Ceea ce, principial, poate nu este tocmai în regulă, pentru că ar trebui să direcționăm mai bine sprijinul către cei vulnerabili. Trebuie să ne gândim, într-adevăr, și la această categorie. Poate nu este sub 100 de KWh pe lună, poate nu este nici peste 300 KWh pe lună”, a adăugat ministrul Energiei.