Cimbrul

Cimbrul este o plantă extrem de benefică sănătății, acționând ca un antibiotic natural asupra anumitor tipuri de virusuri. Iată ce alte beneficii mai are.

Cimbrul are puternice proprietăți antiseptice, motiv pentru care este un ingredient bun pentru dezinfectarea mâinilor pe cale naturală.

Cimbrul este folosit cu succes și în bucătărie, fiind un condiment excelent pentru preparatele din carne. Este ideal și pentru conservarea murăturilor. Acest condiment, aplicat peste carnea pusă la macerat, va acționa ca un conservant natural în timp ce îi va conferi acesteia un gust excelent.

Salvia

Este un condiment important în bucătăria mediteraneeană și nu numai. Atât frunzele, cât și florile pot fi folosite sub formă de infuzie, având proprități deosebite asupra organismului. Se lasă planta la infuzat 10-15 minute. Se poate folosi atât planta verde, cât și uscată.De asemenea, frunzele de salvie aplicate pe carne îi vor conferi un gust aparte și o vor păstra proaspătă mai mult timp, prin efectul său de conservare.

Boabele de mustar

Boabele de muștar sunt o sursă importantă de seleniu, dar și de alte minerale precum: mangan, magneziu și fosfor. De asemenea, boabele mai conțin și triptofan, un aminoacid utilizat pentru sinteza vitaminei B3 și a producției de serotonină („hormonul fericirii”) și care nu poate fi sintetizat de către organism în mod natural.

Acizii grași Omega 3 din compoziția lor ajută la scăderea tensiunii arteriale și mențin inima sănătoasă.

Boabele de muștar conțin cantități importante de vitamine din complexul B, esențiale pentru buna funcționare a sistemului nervos, reglarea metabolismului și a digestiei.

Uleiul din boabe de muștar are proprietăți antibacteriene, antifungice, antiinflamatorii și antiseptice, iar în India este folosit în nenumărate afecțiuni, de la probleme digestive până la cele circulatorii. Muștarul mai este folosit și ca vomitiv eficient fără a priva organismul de substanțele nutritive esențiale.

Și deloc de neglijat este efectul de conservare pe care îl au bobele de muștar asupra murăturilor.

Frunzele de dafin

Îmbunătățesc digestia și stimulează fluxul biliar. Având un puternic efect antioxidant, foile de dafin pot fi folosite pentru a elimina substanțele toxice din organism, pentru a ameliora simptomele neplăcute ale sindromului de colon iritabil și pentru a stimula digestia. Este indicat a fi folosit în indigestii, balonări și stări de vomă.

De asemenea, puse la murături le vor conserva și le va conferi o aromă specifică.

Hreanul

Hreanul are multiple proprietăți, printre care proprietăți antibiotice puternice, expectorante, bronhodilatatoare, antibacteriene, antiinflamatoare, afrodisiace, antiparazitare și antianemice.



Însă paleta sa largă de utilitate nu se oprește aici deoarece este antiscorbutic, colagog, diuretic, revulsiv puternic, crește tensiunea arterială, este vasodilatator coronarian, încălzește organismul și stimulează sistemul imunitar. Și hreanul este idela pentru a-l folosi la murături, deoarece va potența proprietățile celorlalte condimente și va ajuta la conservarea murăturilor.

Boabele de piper

Bogate in antioxidanti. Radicalii liberi sunt molecule care pot deteriora structura celulelor. Excesul de radicali liberi provine din factorii externi precum poluarea, fumul de tigara sau razele soarelui, iar problemele de sanatate ce pot sa apara pe fondul acumularii in organism sunt multiple, de la imbatranirea prematura a pielii, la inflamatii si chiar la aparitia si dezvoltarea unor tipuri de cancere.

Piperul contine un compus activ numit piperina care in laborator a confirmat faptul ca are actiuni puternic antioxidante. O dieta bazata pe alimente bogate in antioxidanti poate preveni si chiar intarzia efectele daunatoare ale radicalilor liberi.