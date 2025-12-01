Boxele de la subsol nu sunt concepute pentru depozitarea obiectelor mari sau periculoase. Românii trebuie să evite să pună în aceste spații electrocasnice defecte, dulapuri masive, aparate voluminoase, precum și substanțe inflamabile. Benzina, uleiurile, dezinfectanții și alte lichide periculoase sunt strict interzise, deoarece pot provoca incendii sau explozii.

Chiar și hârtia veche sau ziarele pot reprezenta un pericol în cazul unui foc, conform legislației în vigoare. Nerespectarea acestor reguli poate atrage amenzi de până la 3.000 de lei.

Depozitarea neadecvată a obiectelor în boxe nu prezintă doar risc de incendiu. Subsolul blocului poate deveni rapid un mediu propice pentru dăunători. Șobolanii sunt atrași de alimente sau resturi depozitate în subsol, iar infestarea lor poate afecta sănătatea întregului bloc. De asemenea, gândacii pot contamina atât spațiile comune, cât și apartamentele locatarilor, ceea ce poate genera probleme serioase de igienă și sănătate.

Cel mai sigur este ca subsolul și boxele să fie păstrate curate și organizate. Spațiul nu trebuie să împiedice circulația sau să devină un pericol pentru locatari. În cazul în care blocul oferă alte spații pentru depozitare – cum ar fi debarale individuale sau spații special amenajate – acestea ar trebui folosite pentru obiectele voluminoase sau potențial periculoase.

Menținerea boxelor curate și libere contribuie la siguranța întregului bloc și minimizează riscul de accidente, incendii sau infestări cu dăunători. Respectarea regulilor de depozitare este esențială pentru protejarea sănătății și bunurilor tuturor locatarilor, dar și pentru menținerea unei relații armonioase între vecini.

Fiecare locatar are responsabilitatea de a folosi spațiul comun cu grijă, pentru a nu pune în pericol siguranța celorlalți.

Depozitarea corespunzătoare a obiectelor în boxe nu doar că previne amenzi, dar contribuie și la prevenirea incidentelor și la crearea unui mediu sigur pentru toată comunitatea din bloc, potrivit sursei.