Fostul general SRI a deschis o acțiune în instanță, la Judecătoria Sectorului 1, împotriva denunțătorului principal din dosarul de corupție de la DNA, omul de afaceri Cătălin Hideg, potrivit Realitatea Plus.

Șeful Statului Paralel a depus o plângere penală împotriva lui Hideg, întrucât contestă declarațiile sale prin acțiunea de „plângere soluții de neurmărire/netrimitere judecată (art. 340 NCPP)”.

Dosarul trimis în judecată de procurorii DNA pentru șantaj, trafic de influență, spălare de bani și grup infracțional organizat se află în judecată cu primele termene, însă la ultima ședință de judecată de la Curtea de Apel, generalul în rezervă Florian Coldea nu a fost prezent, cu toate că era obligat.