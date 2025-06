Fostul președinte Ion Iliescu afirmă că ''e important ca fiecare să simtă și să știe că viața merită trăită nu doar pentru că ți s-a dat, ci pentru că ai o datorie față de ea - să o personalizezi, să o faci să fie viața ta, nu viață, pur și simplu''.



Iliescu a fost invitat la podcastul Avangarda, interviul fiind realizat, în urmă cu câteva săptămâni, de fostul său consilier Ionuț Vulpescu, înainte de spitalizarea fostului șef de stat. În cadrul acestuia, fostul președinte a abordat teme filozofice și a făcut o retrospectivă a vieții sale:



''Nu mi-a fost frică de viață și poate tocmai asta face relația cu moartea să fie una decentă. (...) Am trăit viața cu multe viteze, vârste, vocații. Nimeni nu decide pentru sine cât trăiește. Am trăit ce mi s-a dat și ce am construit.”

Ion Iliescu consideră faptul că nu a avut acces la rețelele de socializare drept unul benefic, care l-a ajutat în atingerea longevității sale:

„Cu siguranță, faptul că nu am avut acces la social media mi-a prelungit viața. O viață care nu a fost scutită de neajunsuri, de sacrificii, de bucuria de a le fi depășit pe unele dintre acestea.

Îți e frică de moarte atunci când trăiești frustrat că nu ai făcut ce ai fi vrut și nu mai ai timp să salvezi ceva din ceea ce ai gândit pentru tine sau pentru alții. Dar eu am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru România și nu am vreo părere de rău că nu am apucat să îi ofer un drum euroatlantic și democratic. Dimpotrivă. În rest, moartea e o experiență metafizică. Nu pot vorbi decât despre ceea ce a fost concret în această existență rotundă'', a spus Iliescu.

