Berbec

Persoanele nascute sub acest semn se remarca printr-o fire energica, hotarata, impunatoare, o personalitate de trendsetter si adora parfumurile puternice. Florile care exprima aceste caracteristici sunt cele in culori explozive, precum portocaliul, sau cele care poarta un parfum foarte aromat, precum crinii, bujorii, margaretele, violetele, lalelele sau crizantemele.

Taur

Persoanele care s-au nascut sub aceasta zodie sunt firi comunicative, extrovertite, vesele, romantice, dar si foarte incapatanate. Semne de pamant, Taurii se bazeaza mult pe simturi si iubesc parfumurile dulci. Cele mai indicate flori in functie de zodiile de pamant, care „completeaza” acest tip de personalitate sunt in general florile mici, in special: macul, trandafirul si orhideea.

Gemeni

Gemenii sunt oameni sociabili, veseli, joviali si care sunt atrasi de parfumurile puternice, asemenea Berbecilor. Gemenii sunt personalitati duale. Sunt expansivi si introspecti. Acestor nativi, cel mai bine li se potrivesc buchetele cu trandafiri colorati sau flori de camp, lavanda, azalee, crizanteme, orhidee sau liliac.

Rac

Racii sunt sensibilii zodiacului. Romantici din fire, acestia iubesc florile rosii sau roz. Trandafirii, bujorii, magnoliile, crinii sau buchetele mixte cu flori in care predomina culoarea rosie sunt, cu siguranta, cadoul care merge direct la inima nativului Rac.

Leu

Leii sunt personalitati puternice, hotarate, care imprumuta trasaturile tipice liderului si care infrunta fara teama orice obstacol. Asemenea personalitatii lor, florile pe care le prefera Leii sunt soiuri impunatoare, in culori optimiste, explozive si luminoase, precum floarea-soarelui, bujorii sau trandafirii.

Fecioara

Fecioarele sunt firi meticuloase, analitice, ganditoare, cu atentie la detalii, perfectioniste, dar pasnice si iubitoare de liniste si calm. Ce flori sa daruiesti in functie de zodie acestor nativi? Lavanda, violetele, trandafirii, crizantemele, in general, flori mici si in nuante pale.

Balanta

Balantele sunt firi romantice, asemenea Racilor. Aceste persoane sunt in cautarea echilibrului perfect, al armoniei si al dreptatii. Balantele prefera sa primeasca flori mici, in nuante calde, buchete mixte cu flori de camp, trandafiri, crini, margarete sau hortensii. Totodata, nativele din zodia Balanta sunt firi nehotarate, care analizeaza in amanunt pana iau o decizie finala. In acest caz, nu fac exceptie nici buchetele care includ specii variate din florile pe care le prefera

Scorpion

Femeile Scorpion sunt persoane inteligente, hotarate si pasionale. In materie de flori, aceste femei iubesc florile in culori aprinse de rosu, portocaliu sau violet. Bujorii, anemonele si trandafirii ocupa topul florilor pe care se asteapta oricand sa le primeasca. Ca planta crescuta in ghiveci, Scorpionul ar alege cu siguranta cactusul.

Sagetator

Sagetatorii au ca semn zodiacal centaurul si sunt expresia intelepciunii si a puterii. Sunt persoane libere, aventuriere, care cauta in special florile simple, dar cu o durata de viata lunga. Esti Sagetator si esti curios ce flori ti se potrivesc in functie de zodie? In general, Sagetatorii cauta florile de primavara sau alte tipuri precum narcise, iris, ori lalele.

Capricorn

Calme prin definitie, determinate si disciplinate, femeile Capricorn asteapta indiferent de ocazie sa fie surprinse cu buchete de flori sau flori in cutie in care predomina nuantele de alb si rosu. Alte optiuni mai sunt panselutele, magnoliile, garoafele sau cameliile.

Varsator

Varsatorii sunt pe cat de independenti, pe atat de romantici si loiali oamenilor pe care ii iubesc. Cunosti un Varsator si nu stii ce flori sa daruiesti in functie de zodie? Afla ca pe Varsatori ii incanta aranjamentele florale cu flori mai putin intalnite (de exemplu, gladiolele). Floarea lor preferata este orhideea.

Pesti

Persoanele blande si romantice din zodia Pesti pot fi cucerite cu un buchet de flori cu miros puternic sau de culoare albastra. Prefera in general irisii, lotusii, orhideele sau florile de liliac. Nuferii, proteea sau alte flori care cresc prin preajma apelor sunt, de asemenea, demne de luat in calcul.

