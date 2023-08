În timp ce mulți cred că cristalele sunt doar niște pietre frumoase, adevărul este că acestea sunt mult mai mult decât atât. Atracția față de anumite cristale sau forme poate reflecta anumite aspecte ale ființei tale.

Fiecare cristal are o anumită vibrație și poate oferi o anumită energie pentru a ne ajuta să ne vindecăm aspectele mentale, fizice și emoționale ale ființei noastre. Alegerea unui cristal poate fi un proces intuitiv, iar faptul că anumite cristale ne atrag mai mult decât altele poate fi un semn de care nevoi subconștiente avem nevoie sa satisfacem.

Iată deci mesajul subconștientului pentru cristalul preferat:

1. Howlitul albastru

Daca ai ales cristalul numarul 1 este bine sa stii ca trebuie sa-ti dezvolti abilitatile de comunicare. Simti nevoia sa vorbesti despre ce ai in gand? Ai fost onest, fata de tine insuti sau fata de altcineva, in legatura cu sentimentele tale? Ii asculti cu atentie pe ceilalti?

Aceasta piatra reprezinta chakra gatului care incorporeaza si urechile, ceea ce inseamna ca este asociata cu toate formele de comunicare. Daca ai probleme fizice in gat, ca de exemplu un gat iritat, atentie la ceea ce nu-i spui cuiva sau poate ca trebuie sa fii mai diplomat.

Ce zeu sau zeiță ești, în funcție de zodie

Iti inghiti vorbele sa mentii pacea ori sa eviti un conflict? Vorbesti cu furie? Este timpul sa rezolvi problema emotionale din spatele problemelor la gat.

Daca ai probleme cu urechile, poate ca ai decis sa nu mai asculti de nimeni sau poate ti se atrage atentia sa-i asculti pe cei din jurul tau sau chiar soaptele rostite de eul tau superior. Doar tu stii adevarata cauza a acestei probleme. De obicei, copiii au probleme cu urechile intrucat nu vor sa mai auda cuvantul „Nu”, sau disputele dintre parinti.

In plus, alegerea howlitului poate indica faptul ca nu esti sincer cu tine insuti. Porti tot timpul o masca – si nu le permiti celorlalti sa te vada asa cum esti? Cu totii suntem persoane unice si avem talente si abilitati individuale – nimeni altcineva nu este asemeni tie. Este timpul sa le arati tuturor adevaratul eu, adevarata ta frumusete.

2. Aventurinul verde

In cazul in care te-a atras cristalul numarul 2, ai nevoie de vindecare, echilibru, armonie, pace sau mai multa dragoste. Verdele inseamna chakra inimii, care reprezinta tot ce are legatura cu inima, armonia, vindecarea, echilibrul si dragostea, scrie Sfatul Parintilor. Nu simti pacea de fiecare data cand te afli in natura? Cand te plimbi in natura, aceasta charka se echilibreaza datorita verdetii care te inconjoara.

Alegerea aventurinului verde reprezinta nevoia de vindecare sau ca trebuie sa revii la centrul tau. Ti-ai inchis aceasta chakra din cauza unor rani din trecut? Atunci cand chakra inimii este bocata este impiedicata primirea dragostei si a conectarii cu ceilalti oameni. Poate ca nu-ti poti face noi prieteni. De asemenea, chakra inimii reprezinta si iubirea de sine asa ca poate este momentul sa incepi sa ai grija de tine si sa-ti dai voie sa te simti valoros si ca meriti tot viata iti poate oferi mai bun.

Ai 24, 36, 48 sau 62 de ani? Întoarcerea lui Jupiter aduce schimbări radicale în viața ta. Un astfel de eveniment se întâmplă odată la 12 ani

Poate ca ai observat ca multe spitale au peretii vopsiti in verde, care este o culoare vindecatoare si reprezinta si cresterea. Asadar, este momentul sa primesti vindecare. Bineinteles ca orice boala a inimii si plamanilor este o indicare a faptului ca aceasta chakra are nevoie de dragoste si ingrijire.

3. Citrinul

Alegerea cristalului 3 indica probleme in jurul chakrei solare. Aici este centrul puterii noastre sau locul unde se gaseste vointa. Le-ai cedat puterea ta celorlalti? Le-ai permis altora sa-ti controleze viata, in loc ca tu sa fii regele si sa iei toate deciziile? Poate ca ai devenit dependent de altii si ai si o imagine scazuta de sine. Acum este timpul sa iti iei viata in propriile maini. Mediteaza si concentreaza-te pe ceea ce vrei sa creezi in viata ta. Da, ai puterea de a crea realitatea prin intermediul vizualizarii, stabilirea de obiective si a curajului de a face pasi mici in directia scopurilor stabilite. Viseaza maret pentru ca esti capabil sa pornesti urmarirea viselor tale. Nu trebuie decat sa incepi.

Acest cristal poate fi folosit si pentru atragerea abundentei, in toate formele sale, in viata ta. Poate ca in prezent ai unele probleme legate de bani sau poate ca ai alungat abundenta din viata ta intrucat ai considerat ca nu o meriti sau poate ca nu esti suficient de valoros pentru a o avea, Insa, o meriti ca orice alta persoana de pe acest pamant, asa ca permite-i abundentei sa circule in viata ta.

Descoperă puterea ta interioară: Cum te protejează Universul, în funcție de zodie