Este sarmanta

Persoanele nascute in septembrie sunt foarte pricepute la vorbe, sunt directe si convingatoare. Au un fel aparte de a fi si te cuceresc fara prea mult efort.

Este deschisa

Cei nascuti in luna septembrie sunt deschisi la minte, nu obisnuiesc sa-i judece pe ceilalti si le respecta credintele si punctele de vedere. Este foarte sincer si n-ar trebui sa te supere ca ai aflat din gura lui un adevar

Iubeste totul

Persoana nascuta in luna septembrie apreciaza totul in viata. Este recunoscatoare pentru tot ce are si nu considera ca i se cuvinte tot.

Este perfectionista

Oamenii nascuti in septembrie sunt specialisti in analiza. Le place sa despice firul in patru si sa analizeze toate cele doua milioane de posibilitati si de “dar daca”. Iar cand se apuca de treaba vor sa iasa totul perfect. Acest lucru ii face, deseori, nesuferiti.

