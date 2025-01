Orice disconfort după masă poate fi semn de boală. Balonarea sau meteorismul, spre exemplu, se asociază, de obicei, cu boli precum cancerul ovarian, de colon sau de stomac! Unde mai pui că și anumite bacterii periculoase, dintre cele rezistente la antibiotice, își arată prezența tot prin tulburări digestive.

Exista cinci simptome principale care indica o problema gastrointestinala. Aceste manifestari sunt, in general, asociate cu probleme dietetice sau alergii alimentare specifice. Este foarte important ca oricine sufera de probleme grave ale sistemului gastrointestinal sa colaboreze cu un medic pentru a preveni agravarea acestor boli si a le depista pe cele deja prezente.



- Greata si varsaturile - Acestea pot varia de la sentimentul unei indispozitii in zona stomacului la actiunea violenta a varsaturilor bruste. Bolnavii cu simptome de greata si varsaturi trebuie sa ia in calcul posibilitatea ingestiei unui aliment reactiv sau a intoxicatiei cu un agent patogen cum ar fi salmonella.



Varsaturile care au loc imediat dupa masa sunt, de obicei, precedate de salivatie excesiva. Uneori se poate instala si greata cronica, de intensitate scazuta cauzata de alergii minore sau diverse tipuri de combinatii alimentare inadecvate.



Simptomele minore de greata dispar o data cu modificarea dietei. Greturile si varsaturile pot fi asociate cu migrene cauzate de alergii alimentare.



- Balonare - Balonarea poate rezulta de la excesul de gaze acumulate in tractul digestiv sau ca urmare a esecului tractului digestiv de a sustine contractiile peristaltice initiale ori pot fi cauza unei cantitati insuficiente de enzime digestive si acizi biliari necesari pentru descompunerea alimentelor. Acumularea de gaze intestinale este diferita de cea care apare la nivelul colonului.



- Constipatie - Constipatia consta in fecventa scazuta sau incetinirea procesului peristaltismului, rezultatul fiind eliminarea cu dificultate a scaunelor. Fecalele se pot acumula la nivelul colonului si pot rezulta reactii toxice si durere.



Colonul spastic este consecinta contractiilor colonului insotite de spasme dureroase determinate de blocarea miscarilor materiilor fecale. Unii pacienti experimenteaza deseori constipatie urmata de diaree puternica si scaune apoase insotite de crampe abdominale.



- Diaree - Diareea este efectul frecventei accentuate a miscarilor intestinale, insotita de scaune moi sau apoase. Atunci cand diareea se manifesta des, trebuie sa se ia in considerare posibilitatea prezentei bolii celiace, care permite anumitor macromolecule sa patrunda prin peretele instinal.



Atunci cand apare sange in scaun, cauza poate fi colita ulcerativa. Crizele prelungite de diaree pot duce la deficiente nutritionale din cauza slabei absorbtii a nutrientilor esentiali.



- Durerile abdominale - Apar sub diferite forme si au intensitati diferite. Crampele sunt provocate de spasmele musculare ale organelor abdominale. Crampele severe sau colicile sunt raspunsul la reactiile alergice la produsele alimentare.



Crampele abdominale localizate in apropierea ombilicului provin de la intestinul subtire, iar durerea din partile laterale si cea inferioara a abdomenului inferior este asociata cu problemele colonului. Uneori, unele dintre conditiile care se manifesta la nivelul sistemului gastrointestinal includ depresie, migrene, astm, sinuzita si fibromialgie.