Realitatea PLUS a intrat în posesia documentului care dă fiori Guvernului Bolojan. Televiziunea poporului are dovezile care arată cum dădea șpagă vicepremierul Dragoș Anastasiu: 8 ani de zile a cotizat și chiar s-a autodenunțat în acest sens. Cum ar fi scăpat de pușcărie vicepremierul milionar? Sunt acuzații năucitoare pe care le veți vedea la Realitatea PLUS în această seară.