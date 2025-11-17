”În ceea ce priveşte evenimentul din data de 8 noiembrie 2025, înregistrat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, verificarea întreprinsă de către reprezentanţii Direcţiei Control Intern şi Direcţiei Ordine Publică a evidenţiat anumite disfuncţionalităţi. Nu au fost efectuate toate activităţile obligatorii, conform prevederilor legale, în mapele de supraveghere deschise ca urmare a emiterii ordinul de protecţie provizorie de către poliţişti, respectiv a ordinului de protecţie de către instanţă. Astfel, în ceea ce priveşte poliţiştii cu funcţii de execuţie, aceştia nu au respectat toţi paşii procedurali în cadrul evenimentelor semnalate la care au intervenit. Iar la nivel de management, nu s-a exercitat supravegherea ierarhică necesară în gestionarea unei astfel de caz. Tematica violenţei domestice nu a fost analizată în şedinţe periodice”, a declara, luni, șeful Poliției Române Benone Matei, într-o conferință de presă pe tema violenței domestice susținută la sediul IGPR.

El a anunţat că a dispus cercetarea prealabilă faţă de 14 poliţişti.

”Ca urmare a acestor constatări, am dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti, şase poliţişti cu funcţii de conducere, din care un ofiţer şi cinci agenţi, respectiv opt poliţişti cu funcţie de execuţie, respectiv un ofiţer şi şapte agenţi”, a explicat Benone Matei.



În data de 8 noiembrie, în comuna Beciu, din judeţul Teleorman, un bărbat, care avea pe numele său un ordin de protecţie, şi-a ucis soţia cu lovituri de cuţit, sub privirile fiului lor de trei ani, după care a mers la locuinţa părinţilor săi unde şi-a provocat mai multe leziuni în zone vitale, fiind găsit cu răni la gât şi braţe. Bărbatul se află la Terapie Intensivă, pe numele său fiind emis un mandat de arestare preventivă.

Femeia respectivă semnalase anterior abuzuri şi faptul că a fost violată de bărbatul respectiv.