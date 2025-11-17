Nereguli descoperite în ancheta crimei din Teleorman. Parchetul General sesizează MAI și Inspecția Judiciară

Parchetul General a anunțat luni că a sesizat Ministerul Afacerilor Interne, după ce un control intern a scos la iveală deficiențe serioase în activitatea polițiștilor care au instrumentat cazul femeii ucise în județul Teleorman. Totodată, a fost sesizată Inspecția Judiciară în privința unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, pentru posibila abatere disciplinară de „exercitare a funcției cu gravă neglijență”.

Decizia vine în urma verificărilor ordonate pe 10 noiembrie de procurorul general Alex Florența, privind modul în care autoritățile au gestionat investigația atât înainte, cât și după comiterea crimei. Potrivit comunicatului instituției, controlul a evidențiat atât deficiențe în activitatea organelor de poliție care au efectuat urmărirea penală, cât și probleme în supravegherea și coordonarea exercitată de procurorul de caz.

În urma constatărilor, Parchetul General a solicitat Ministerului Afacerilor Interne să ia măsurile necesare conform competențelor legale, iar Inspecția Judiciară să demareze cercetarea disciplinară a procurorului vizat. Măsurile dispunse au ca scop clarificarea responsabilităților și corectarea modului în care instituțiile statului gestionează cazurile de violență gravă.