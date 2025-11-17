Decizia vine în urma verificărilor ordonate pe 10 noiembrie de procurorul general Alex Florența, privind modul în care autoritățile au gestionat investigația atât înainte, cât și după comiterea crimei. Potrivit comunicatului instituției, controlul a evidențiat atât deficiențe în activitatea organelor de poliție care au efectuat urmărirea penală, cât și probleme în supravegherea și coordonarea exercitată de procurorul de caz.

În urma constatărilor, Parchetul General a solicitat Ministerului Afacerilor Interne să ia măsurile necesare conform competențelor legale, iar Inspecția Judiciară să demareze cercetarea disciplinară a procurorului vizat. Măsurile dispunse au ca scop clarificarea responsabilităților și corectarea modului în care instituțiile statului gestionează cazurile de violență gravă.