Este vorba despre doi bărbaţi de 31 de ani, respectiv 39 de ani, membri ai aceleiaşi familii, acuzaţi de trafic de persoane, supunerea la muncă forţată sau obligatorie şi exploatarea cerşetoriei.

Potrivit anchetei, în cursul anilor 2021 şi 2023, cei doi bărbaţi ar fi recrutat două persoane, inducându-le în eroare în ceea ce priveşte remuneraţia pe care urmau să o primească şi condiţiile de lucru, pe care le-ar fi adăpostit la un canton silvic şi la o stână din satul Hadâmbu, judeţul Iaşi.

Până în prezent, cele două persoane ar fi fost exploatate prin muncă forţată, în scopul obţinerii de foloase materiale.

În aceaşi perioadă, persoanele cercetate ar fi determinat-o pe una dintre victime să apeleze în mod repetat la mila publicului în zona unui lăcaş de cult, pentru a cere ajutor material.

În urma cercetărilor, a reieşit că victimele ar fi fost adăpostite de către cei doi bărbaţi în condiţii degradante, fiind nevoite să locuiască într-un autoturism dezafectat şi într-o bucătărie de vară, fără acces la electricitate, apă curentă sau condiţii minime de igienă.

Victimele ar fi fost obligate să muncească zilnic, de la primele ore ale dimineţii până seara târziu, la îngrijirea animalelor şi la diverse activităţi gospodăreşti, inclusiv la construcţia unei locuinţe. Acestea nu ar fi fost plătite pentru munca prestată, nu ar fi avut de zile libere şi ar fi fost constrânse să lucreze chiar şi în perioada sărbătorilor.

Oamenii legii susţin că persoanele cercetate ar fi exercitat un control strict asupra victimelor, reţinându-le actele de identitate şi interzicându-le să părăsească locaţiile unde erau exploatate. În situaţia în care acestea ar fi reuşit să fugă, ar fi fost urmărite, prinse şi aduse înapoi cu forţa.

În acest caz, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi cu propunerea de arestare preventivă a celor doi bărbaţi, pentru de 30 de zile.