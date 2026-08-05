Căutări reluate pe Dunăre în cazul bărbatului dispărut după ce un ski-jet s-a lovit de o geamandură, la Dubova

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 10:18

Operațiunea de căutare a bărbatului dispărut în Dunăre continuă în zona localității Dubova, județul Mehedinți, după ce un ski-jet s-a lovit de o geamandură și s-a răsturnat. Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost salvat, însă celălalt ocupant este în continuare de negăsit.

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