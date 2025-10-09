Datele Deutsche Bank din 2023 arată că tinerii germani între 16 și 24 de ani dețin, în medie, aproximativ 1.400 de euro în cont. Persoanele cu vârste între 25 și 34 de ani au în jur de 2.200 de euro, iar cei mai în vârstă pot ajunge chiar la 4.200 de euro. În Polonia, însă, sumele sunt mult mai mici, soldul mediu variind de la câteva sute la câteva mii de zloți, situație explicată nu doar prin venituri, ci și prin preferința unor cetățeni de a păstra economiile în numerar sau în depozite.

De ce banii din contul curent își pierd valoarea

La prima vedere, un cont cu sold mare poate părea o dovadă de stabilitate financiară. Totuși, experții avertizează că banii din contul curent își pierd valoarea reală. Motivele sunt inflația și dobânzile extrem de mici. Cele mai multe conturi personale din Germania și Polonia oferă dobânzi între 0% și maximum 1%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare scade constant.

Cine păstrează cele mai mari sume în cont

Studiile arată că, în Germania, un client din nouă are în cont peste 10.000 de euro. Persoanele cu vârste între 30 și 39 de ani sunt cele mai predispuse la acest comportament, procentul fiind de 16,3%. Această sumă considerabilă rămâne inactivă, fără să genereze câștiguri suplimentare.

UE schimbă regulile la bancomate și la transferurile bancare. Totul va fi complet diferit față de ce știam până acum

Regula celor două luni pentru contul curent

Experta americană Marci Bair recomandă o regulă simplă: în contul curent nu ar trebui să păstrezi mai mult decât cheltuielile pentru două luni. Exemplu: dacă ai cheltuieli lunare de 5.000 de zloți, este suficient să ai în cont aproximativ 10.000 de zloți. Restul banilor poate fi plasat într-un cont de economii, depozit sau investiții.

Semne că ai prea mulți bani în cont

Experții indică cinci semnale clare:

Ai deja o rezervă financiară – un fond de siguranță pentru șase luni este suficient, restul ar trebui să „lucreze”.

Nu ai un plan de economisire – dacă banii stau fără un scop clar, setează transferuri automate către economii sau investiții.

Neglijezi pensia – un sold în creștere fără contribuții la o pensie privată reprezintă o greșeală.

Ratezi oportunități de investiții – deducerile fiscale neutilizate, programele angajatorului sau subvențiile de stat sunt pierderi reale.

Un nou dispozitiv montat de hoți pe fanta bancomatului îi lasă pe români fără bani. Poliția recomanda prudență sporită

Riscurile unui cont cu exces de numerar

Păstrarea unui sold mare în cont implică două riscuri majore. Pe de o parte, tentația de a cheltui crește, favorizând cumpărăturile impulsive. Pe de altă parte, câștigurile pierdute sunt semnificative: în timp ce acțiunile sau fondurile ETF pot aduce 8–10% anual, contul personal oferă practic zero.

Unde să îți plasezi economiile

Contul de economii rămâne flexibil. Depozitele sunt sigure, dar mai puțin accesibile rapid. Fondurile ETF și alte investiții pe termen lung permit construirea averii prin efectul dobânzii compuse.

Cum aplici regula celor două luni

Nu există o sumă universală pentru contul curent, însă regula celor două luni oferă o ghidare clară: păstrează în cont banii pentru cheltuielile zilnice și o mică rezervă, iar restul lasă-l să producă câștiguri. Un sold prea mare nu echivalează cu siguranța, ci reprezintă o oportunitate ratată de a-ți dezvolta averea.

Bărbat arestat pentru furt din bancomate. Metoda ingenioasă care i-a lăsat fără cuvinte pe polițiști - cum acționa