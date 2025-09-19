Termenul-limită este 30 septembrie 2025, iar dacă certificatul nu ajunge la timp, plata pensiei va fi suspendată, urmând să fie reluată de abia după ce documentul este transmis si verificati.

„În prezent, aproximativ 2.000 de persoane primesc pensia în străinătate prin Casa Județeană de Pensii Iași. Dintre acestea, 1.100 au domiciliul în străinătate, iar restul au domiciliul în România, dar rezidența în altă țară. Până acum, 1.000 de persoane au trimis certificatul de viață”, a transmis Maria Andronache, directoarea Casei Județene de Pensii (CJP) Iași, citată de Ziarul de Iași.

Potrivit Legii nr. 360/2023, pensionarii români de peste hotare trebuie să transmită acest certificat de două ori pe an: până la 31 martie, pentru prima verificare, și până la 30 septembrie, pentru a doua verificare. Dacă certificatul nu ajunge la timp, plata pensiei este suspendată automat. Plata va fi reluată doar după ce documentul este transmis și procesat de CJP.