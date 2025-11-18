”Eu văd o oportunitate ca după 7 decembrie să ducem mai departe această agendă de onestitate a președintelui Nicușor Dan. Eu am acceptat absolut toate invitațiile la dezbateri și în momentul de față domnul Băluță și domnul Ciucu refuză.

Eu îmi doresc să dezbatem, să vorbim despre proiecte și să lăsăm la o parte aceste tipuri de manipulări tactice, să ne spună domnii Băluță și Ciucu ce îi diferențiază, dacă anul trecut au candidat sub alianța PSD-PNL împreună, să îi răspundă președintelui Nicușor Dan care ieri a spus că nu vrea să încalce Constituția, deci nu vrea să dea detalii despre cum au lucrat speculatorii imobiliari în sectoarele celor doi, o referință foarte clară la un anumit tip de relaționare cu aceste interese de clan și de grup”, a declarat Cătălin Drulă.

Întrebat ”dacă acest candidat va fi în top, luați în calcul personal retragerea din cursă pentru a nu transforma din acea candidatura un câștigător sigur”, Drulă a răspuns: ”Singurul sondaj care contează e la urne”.