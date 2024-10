Ce spun studiile

În studiile de specialitate zaharul apare din ce in ce mai des citat ca fiind principala cauza ce duce la declansarea diferitelor boli cronice, de la diabet la Alzheimer.Un studiu publicat anul trecut in revista de specialitate Journal of American Medicine arata ca o dieta ce cuprinde o cantitate mare de zahar poate creste riscul de deces chiar si pentru persoanele care nu sunt supraponderale.

Conform studiului cantitatea medie de zahar consumata de un adult in Statele Unite ale Americii este de 23 de lingurite de zahar zilnic, iar studiile efectuate exclusiv pe persoanele de sex masculin au aratat ca media poate ajunge chiar si la 40 de lingurite de zahar consumate zilnic in randul acestora.

Atat Organizatia Mondiala a Sanatatii, cat si Organizatia Americana pentru Sanatatea Cardiaca, recomanda ca nivelul maxim de zahar consumat zilnic sa fie de 5 lingurite pentru persoanele de sex feminin si de pana la 9 lingurite de zahar pentru persoanele de sex masculin, fie ca este vorba despre zaharul continut in alimente, sucuri sau fructe, fie consumat independent.

Un aspect neglijat de catre consumatorii de pretutindeni este cantitatea de zahar continuta de fructe si alimente procesate. Spre exemplu 4 mere contin 16 lingurite de zahar, depasind cantitatea recomandata pentru consumul zilnic. De asemenea, alte alimente precum mierea, painea alba, dar si sucurile si siropurile, contin cantitati de zahar ce trebuie luate in calcul atunci cand vrem sa ne asiguram ca nu depasim cantitatea de zahar recomandata pentru consumul zilnic, iar neglijarea acestor aspecte pot duce la supradozaj, cauza principala a bolilor de ficat, aparitiei diabetului si a altor afectiuni cronice.

Sursa: New Yorker