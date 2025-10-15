Deși sunt recunoscute pentru eficiența lor energetică (un bec LED consumă cu până la 90% mai puțin curent decât unul incandescent) longevitatea lor depinde de mai mulți factori pe care mulți utilizatori îi ignoră. În practică, un bec LED poate ceda după numai un an de utilizare intensă, chiar dacă producătorul garantează o durată mult mai mare.

Explicația este una simplă, dar rar menționată: durata de viață trecută pe ambalaj reprezintă o valoare estimată, calculată în condiții ideale. Testele efectuate de companii iau în calcul un regim de utilizare de aproximativ trei ore pe zi. Prin urmare, dacă becul rămâne aprins zece ore zilnic, durata lui de funcționare se reduce considerabil.

Mai mult, durata de viață a unui bec LED nu ține doar de numărul de ore de utilizare, ci și de mediul în care este folosit, scrie dcnews.ro. Temperaturile extreme, fie că este vorba de o cameră prea fierbinte sau de un spațiu rece și umed, pot afecta serios componentele interne. LED-urile nu se împacă deloc bine cu umiditatea ridicată, care favorizează oxidarea circuitelor și scurtcircuitele.

Alegerea becului potrivit pentru fiecare cameră joacă și ea un rol important. Lumina caldă, cu o temperatură de culoare între 2000K și 4000K, este ideală pentru sufragerie sau dormitor, unde se dorește o atmosferă relaxantă. În schimb, bucătăria și biroul au nevoie de o lumină mai rece, cu valori între 4000K și 4500K, care favorizează concentrarea și vizibilitatea mai bună.

De asemenea, trebuie știut că lumina albastră emisă de unele becuri LED poate influența calitatea somnului, deoarece reduce producția de melatonină. De aceea, pentru dormitor, specialiștii recomandă întotdeauna becurile cu lumină caldă, care nu afectează ritmul natural al organismului.

Chiar dacă durata de viață a becurilor LED variază în funcție de modul de utilizare, un lucru este cert: ele sunt net superioare vechilor becuri incandescente. Consumă mai puțină energie, degajă mai puțină căldură și, în majoritatea cazurilor, pot funcționa ani la rând fără a fi înlocuite.