Într-o postare recentă pe blogul său personal, liderul AUR a oferit detalii despre evoluția lucrărilor la proiectul său ambițios: construcția unei case într-un interval record de 12 zile, cu doar 35.000 de euro. Acest demers subliniază determinarea de a demonstra că se pot realiza lucruri mari în timp scurt, chiar și în fața scepticismului public.

„În ziua opt au început lucrările la instalația electrică, au început băieții să întindă plăcile de rigips, s-a montat vata minerală, pentru o bună izolare termică pe acoperiș, și se lucrează intens, pentru că, așa cum am promis de la început, această locuință va fi predată în 12 zile. Da, este posibil. Casa pe care o construim nu este din paie, nu este din panouri prefabricate, este o casă pe pământ, cu o fundație din beton, așa cum ați văzut în primul episod, o fundație care are o structură de fier, cu grinzi băgate în pământ și grinzi de suprafață, pentru fundație. Este o casă și chiar te rog să filmezi, o casă din cărămidă, o casă care are o izolație cu un polistiren de 10. Această construcție a fost monitorizată zilnic de un diriginte de șantier. Este o casă așa cum poate și-ar dori foarte mulți români”.

Construcția casei va fi gata pe 15 septembrie, atunci când va fi predată familiei care a rămas fără locuință în urma unui incendiu. Nu credeți că putem să construim această casă în 12 zile, cu un cost real de 30.000 de euro, fără profitul constructorilor, plafonat la 5.000 de euro?