Demersul vizează protejarea drepturilor a aproximativ 4,9 milioane de pensionari, categorie considerată una dintre cele mai vulnerabile, în contextul creșterii accelerate a prețurilor.

Acțiune în instanță la Curtea de Apel București

Cererea a fost depusă la Curtea de Apel București, unde FACIAS solicită obligarea instituției să inițieze procedurile pentru indexarea anuală a valorii punctului de referință.

Totodată, fundația cere sesizarea Curtea Constituțională a României în legătură cu decizia de înghețare a punctului de pensie la nivelul stabilit pentru anul 2024.

Pierderi pentru pensionari în plină perioadă de scumpiri

Pentru milioane de români, menținerea valorii punctului de referință la același nivel pentru al doilea an consecutiv înseamnă o diminuare reală a veniturilor.

Indicatorul utilizat în calculul pensiilor a rămas la 81 de lei în 2025 și este păstrat la același nivel și pentru 2026, în timp ce inflația a continuat să crească. Rata medie a modificării prețurilor de consum a fost de 5,6% în 2024 și de 7,3% în 2025, iar în februarie 2026 inflația anuală a ajuns la 9,3%.

Legea prevede majorarea anuală, dar măsura a fost amânată

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, valoarea punctului de referință ar trebui majorată anual, în luna ianuarie, în funcție de inflație și de creșterea salariului mediu brut.

Cu toate acestea, pentru anul 2025, Guvernul a decis menținerea valorii la 81 de lei prin Ordonanța de urgență nr. 156/2024. Pentru 2026, aceeași valoare a fost păstrată prin Legea nr. 141/2025, iar aplicarea indexării a fost amânată până în 2027.

Instituția, acuzată că a refuzat să intervină

În documentele depuse în instanță, FACIAS arată că, după transmiterea unei plângeri prealabile către Casa Națională de Pensii Publice, instituția nu a luat măsuri concrete.

Reprezentanții acesteia ar fi invocat lipsa inițiativei legislative și au reiterat prevederile care blochează indexarea, fără a oferi soluții pentru pensionarii afectați.

„Indexarea nu este o favoare”

Fundația susține că statul a transferat asupra pensionarilor efectele unor decizii bugetare care contrazic legea în vigoare.

Potrivit FACIAS, indexarea pensiilor nu reprezintă un beneficiu opțional, ci un mecanism legal menit să protejeze puterea de cumpărare în fața inflației.

Organizația solicită instanței aplicarea prevederilor legale și oprirea practicii prin care drepturi prevăzute explicit sunt suspendate prin acte fiscal-bugetare succesive.

Procesul continuă

Reprezentanții fundației au anunțat că vor continua toate demersurile juridice necesare pentru apărarea drepturilor pensionarilor, în condițiile în care inflația continuă să erodeze valoarea reală a pensiilor.

