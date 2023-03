Se pare ca pozitia planetelor joaca, de asemenea, un rol crucial in acest sens. Astfel, configuratia planetelor la momentul nasterii poate influenta instinctul sexual al unei persoane, determinand comportamentul acesteia in ceea ce priveste intimitatea.

Ce fantezii sexuale are nativa din Berbec

Energica si pasionala nativa a acestui semn de foc s-a nascut pentru a domina din toate punctele de vedere. Dupa o zi in care a dat cateva ordine la serviciu si i-a facut observatie vreunui subaltern care nu a dat dovada de implicare in ceea ce avea de facut, femeia Berbec va avea destula energie ramasa pentru a-si satisface partenerul si pentru a-i oferi acestuia momente de neuitat in dormitor. Desigur ca si de aceasta data ea va dori sa preia fraiele situatiei. Cand vine vorba despre fantezia sexuala preferata, un rol de Dominatrix nu ar deranja-o cu siguranta, iar pe partener l-ar surprinde intr-un mod placut, scrie divahair.ro.

Fanteziile sexuale ale nativelor din Taur

Femeile nascute in acest semn de pamant sunt guvernate de planeta Venus, asa ca nu este de mirare ca ele cunosc tainele amorului si se pricep sa isi duca partenerul pe culmile extazului. Fiind si pricepute intr-ale gastronomiei, fanteziile sexuale ale acestor native vor implica, desigur, si un ingredient din bucatarie, fie ca este vorba despre frisca ori ciocolata.

Fanteziile femeilor din zodia Gemenilor

Dinamica nativa din zodia de aer a Gemenilor vrea sa incerce mereu ceva nou, asa ca nu se va teme sa recurga la jucarii si jocuri erotice. De asemenea, una dintre fanteziile ei sexuale implica preludiul prelungit, care poate fi inceput prin conversatii incitante, purtate chiar si prin telefon. In dormitor, ii place sa fie surprinsa cu noi pozitii incitante, pe care va fi incantata sa le experimenteze.

Sexul si nativele zodiei Rac

Racii, guvernati de elementul apa si de astrul noptii, Luna, sunt sensibili, insa ascund o pasiune care se va dezlantui in momentele fierbinti. Le plac mangaierile si saruturile pe gat, iar sexul in alte locuri din casa decat in clasicul dormitor le va inteti flacara pasiunii. Un partener care poate da dovada de empatie este perfect pentru femeia Rac, deoarece ea nu are obiceiul de a-si exprima dorintele, ci i se pare mai incitant ca acestea sa ii fie ghicite.

Ce fantezii au femeile nascute in zodia Leului

Firile solare, pline de inflacarare, ale nativelor zodiei de foc a Leului isi fac simtite pasiunea si exberanta mai ales in dormitor. Fanteziile femeilor in functie de zodia Leului sunt usor de ghicit, dar greu de pus in practica: vor dragoste si sex in acelasi timp, nu accepta sa fie dominate, dar isi doresc ca partenerul sa le satisfaca in totalitate. Femeia Leu vrea sa se simta regina si in dormitor, asa ca nu trebuie sa lipseasca complimentele si gesturile atente, cum ar fi un pahar de sampanie, din partea partenerului.

La ce fantezii viseaza nativele zodiei Fecioara?

Femeile nascute sub influenta acestui semn zodiacal nu dau din colt in colt atunci cand sunt intrebate ce le place in pat. Adora barbatii care sunt creativi, dornici sa le indeplineasca toate fanteziile. Nu vor ezita sa ii indrume pe calea orgasmului, astfel ca ei vor auzi deseori tot felul de explicatii erotice, semn ca vor invata mai multe despre latura sexuala a femeilor. Aceste native inclina spre bondage, adica tot ceea ce implica obtinerea placerii prin legare. Catusele, cravatele, sutienele si orice poate deveni util in astfel de imprejurari sunt pe lista Fecioarelor la capitolul fantezii.

Fanteziile nativelor din zodia Balantei

Femeile din zodia de aer a balantei sunt echilibrate si cand vine vorba despre latura intima a relatiei lor. Astfel, ele vor sa isi satisfaca partenerul, dar sa aiba si ele parte de placere, la randul lor. In ceea ce priveste fanteziile sexuale ale acestor native, ele isi doresc o noapte de amor pasional intr-un decor romantic. Nici o partida de sex intr-un jacuzzi nu le-ar displacea, insa!

Nativele din Sagetator si sexul

Ca orice nativa a unui semn de foc, cea nascuta in zodia Sagetatorului nu va sta pe ganduri cand va fi vorba despre experimentarea unei noi pozitii sexuale sau despre o eventuala partida de sex intr-un loc public. Cum dependenta lor de adrenalina este cronica, o astfel de experienta le va da cu siguranta fiori de placere.

Fanteziile sexuale ale femeilor din zodia Capricornului

Nativele din semnul de pamant al Capricornului sunt timide si le este greu sa isi exprime trairile, insa odata ce ajung la concluzia ca barbatul de langa ele este cel potrivit, vor renunta la inhibitii si isi vor da arama pe fata. Sunt pasionale si reusesc sa isi duca partenerul pe culmile placerii. Chiar daca imaginatia lor nu este prea bogata cand vine vorba despre fanteziile sexuale, acest lucru nu le sta in cale atunci cand ajung in dormitor si pun la bataie toate farmecele de care dispun.

Ce fantezii sexuale au nativele din semnul Varsatorului

Iubitoare de libertate, nonconformiste si dornice de a experimenta, nativele guvernate de semnul de aer al Varsatorului se dau in vant dupa o partida de sex in natura. Nu este de mirare ca prefera un astfel de cadru, mai ales ca "hippie" este cuvantul care le descrie stilul.

Fanteziile femeilor din zodia Pestilor

Nativele din zodia de apa a Pestilor sunt sensibile si empatizeaza foarte usor. De aceea, nu le va fi greu sa isi satisfaca partenerul, iar cand vine vorba despre fanteziile lor, acestea implica cu siguranta niste lumanari, un pat acoperit cu petale de trandafir si niste sampanie.