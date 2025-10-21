Electrocasnice care consumă cel mai mult curent

Uscatorul de par consuma intre 1200 si 1800 W. Asa ca, daca folosesti uscatorul timp de 30 de minute pe zi, atunci factura se va mari pe zi ce trece, scrie Cumsa.ro

Aparatul de cafea poate consuma intre 800 si 1400 W, iar un espressor are nevoie intre 1300 si 1500 W. Dupa ce cafeaua este gata, aceste electrocasnice continua sa consume energie pentru mentine temperatura inalta, asa ca dupa fiecare utilizare opreste-le.

Cei care obisnuiesc sa gateasca si au in dotare un cuptor electric trebuie sa stie ca acesta consuma in jur de 2000 W la fiecare folosire, asa ca mare atentie. Poti economisi energie daca acoperi tavile sau vasele pentru ca acestea sa capteze caldura si sa grabeasca procesul de gatire.

Chiar si cuptorul cu microunde are un consum mare de energie, intre 600 si 1700 W, in functie de cat de mare este modelul pe care il detii. Totusi, daca il vei folosi doar pentru a incalzi mancarea si nu pentru a o gati, atunci tii consturile sub control.

Frigiderele consuma intre 300 si 800 W pe zi, scrie sursa.

Daca vorbim despre uscatorul de rufe, afla ca acestea este unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrica dintr-o casa. La o singura utilizare, uscatorul are nevoie intre 2000 si 6000 W, asa ca poate incarca factura destul de mult. Cel putin pe timpul sezonului cald poti usca rufele pe balcon fara probleme, asa ca ia in considerare si acest lucru.

Spre deosebire de uscatorul de rufe, masina de spalat rufe consuma intre 350 si 500 W. Dupa cum vezi, consumul este mult mai redus, insa daca o folosesti des si aceasta va creste considerabil factura la energie. Ideal ar fi sa cumperi una eficienta care foloseste mai putina energie, dar si mai putina apa, confoem aceleași surse.