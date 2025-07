Ce este NMN si cum functioneaza?

NMN este un precursor esential al NAD⁺ (nicotinamid adenina dinucleotid), o molecula vitala pentru metabolismul energetic, repararea ADN‑ului, imunitate si activarea enzimelor sirtuina care sunt legate de longevitate. Corpul nostru produce NMN natural, insa nivelul sau scade odata cu varsta, afectand functiile mitocondriale si repararea celulara, potrivit studiilor, scrie Sfat Naturist.

Studii clinice pe oameni

Keio University, Japonia (2020): Prima testare clinica a aratat ca o singura doza de NMN (100‑500 mg) la 10 barbati sanatosi este sigura si creste nivelul NAD⁺.

Un alt studiu de 8 saptamani (Japonezi, 2023): 11 barbati de varsta medie au luat 125 mg NMN/zi. Rezultatele:

Niveluri crescute de NAD⁺ in limfocite.

Reducere modesta a hiperinsulinemiei postprandiale.

În urma unui alt studiu realizat de Trial multicentric (GeroScience, 2023, adulti sanatosi au primit 300‑900 mg NMN/zi timp de 60 zile. Iată ce s-a observat:

Crestere semnificativa a NAD⁺ in sange.

Imbunatatirea distantei de mers (6‑minute walk test).

Evaluare mai buna a calitatii vietii (SF‑36)

Siguranta la doze mari: Pana la 1250 mg NMN/zi timp de 4 saptamani, fara efecte adverse semnificative, conform unui studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo.

NMN – Beneficii clare

1. Creste nivelurile de NAD⁺

Studiile clinice arata ca NMN administrat oral (250–500 mg/zi timp de cateva saptamani) creste semnificativ atat NMN-ul plasmatic, cat si nivelul de NAD⁺.

2. Imbunatateste sensibilitatea la insulina si metabolismul

Un trial de 10 saptamani in care femei pre-diabetice (post-menopauza) au luat NMN a aratat o crestere a sensibilitatii insulinice la nivel muscular, echivalenta cu pierderea a ~10% din greutate. In plus, s-au observat efecte pozitive asupra nivelului de glucoza si lipide in model animal si clinic.

3. Energie și performanta fizica

Intr-un studiu initial, soarecii tratati cu NMN au manifestat o imbunatatire marcanta a rezistentei fizice si a circulatiei sangelui – au alergat cu 60% mai mult . In plus, un studiu pilot pe alergatori amatori a observat cresterea capacitatii aerobe (VO₂, praguri ventilatorii) dupa 6 saptamani de NMN.

4. Protectie cardiovasculara

NMN pare sa sustina functia endoteliala, reduce stresul oxidativ in vase si sa imbunatateasca elasticitatea arteriala in unele studii clinice mici (250 mg/zi timp de 12 saptamani).

5. Sanatate cognitiva si neurologica

Studiile efectuate pe modelele animale au aratat ca NMN traverseaza bariera hemato‑encefalica, protejeaza impotriva placilor beta-amiloid, reduce neuroinflamatia si imbunatateste memoria si vascularizatia cerebrala.

6. Reproducere si fertilitate

La soareci batrani, NMN a imbunatatit calitatea si numarul ovocitelor, indicand un potential de sustinere a fertilitatii la varste avansate.

7. Suport anti-aging general

Studiile arata ca NMN induce activarea sirtuinelor (SIRT1–7), imbunatateste functia mitocondriala, reduce inflamatie si ROS, regenereaza celule stem si intarzie procese de imbatranire la nivel molecular, incluzand cresterea lungimii telomerilor.

8. Calitatea somnului si nivelul de energie

Un studiu randomizat, dublu-orb, pe adulti japonezi in varsta (250 mg/zi, 12 saptamani) a demonstrat imbunatatiri in performanta fizica si reducerea somnolentei diurne, mai ales cand NMN era administrat dupa-amiaza.