Carambol cu trei mașini pe DN 17, în județul Suceava. Şase persoane, între care trei copii, au fost rănite

Şapte persoane, între care trei copii, au fost implicate într-un accident rutier grav produs sâmbătă după amiază pe drumul naţional DN 17, din județul Suceava. La fața locului intervin mai multe echipaje medicale.

Accidentul s-a produs în localitatea Ilişeşti, fiind implicate trei autoturisme. Două dintre maşini, în care se aflau şase persoane, inclusiv trei copii, s-au ciocnit violent. În a treia maşină se afla o femeie care nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În momentul publicării acestei știri, la locul evenimentului se află şase ambulanţe, între care şi una de terapie intensivă mobilă,  un echipaj de descarcerare şi o autospecială de stingere cu apă şi spumă.

Din primele informații, şase dintre cele şapte persoane sunt rănite.