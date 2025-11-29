Accidentul s-a produs în localitatea Ilişeşti, fiind implicate trei autoturisme. Două dintre maşini, în care se aflau şase persoane, inclusiv trei copii, s-au ciocnit violent. În a treia maşină se afla o femeie care nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În momentul publicării acestei știri, la locul evenimentului se află şase ambulanţe, între care şi una de terapie intensivă mobilă, un echipaj de descarcerare şi o autospecială de stingere cu apă şi spumă.

Din primele informații, şase dintre cele şapte persoane sunt rănite.