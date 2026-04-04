Potrivit anchetatorilor, bărbatul era conducătorul unui ansamblu rutier de transport marfă. Substanța interzisă, împărțită în 33 de pungi, a fost descoperită în interiorul capului tractor, depozitată în două genți. Operațiunea a fost desfășurată în cooperare cu autorități judiciare din Uniunea Europeană, în cadrul unei anchete privind traficul de droguri.

Oamenii legii au găsit zeci de kilograme de droguri în Mehedinți

Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mehedinți cu propunerea de arestare preventivă a suspectului pentru o perioadă de 30 de zile. Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, al brigăzilor din Craiova și Timișoara, al Poliției municipiului Orșova și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți.

DIICOT precizează că, pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.