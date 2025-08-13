Ministrul Barbu a subliniat că România reprezintă „cea mai puternică forţă în sectorul avicol din Uniunea Europeană”. El a menționat faptul că, doar anul trecut, producția românească a fost exportată în cantități semnificative către piețe majore precum Franța, Italia și Anglia, depășind 200 de milioane de pui. Ministrul a exprimat intenția fermă de a replica acest succes și pentru sectorul porcin și pentru cel al bovinelor, atât în ceea ce privește producția de lapte, cât și carnea de vită.

Florin Barbu a anunțat că va continua să susțină, în fața Comisiei Europene, ca reproducția la porc și vită (lapte și carne) să fie sprijinită din fonduri europene. Oficialul român a menționat o alocare semnificativă de peste 4 miliarde de euro, care va fi direcționată către zootehnia din România începând cu anul 2028.

Agricultura, motorul autentic al economiei românești

Ministrul a făcut un apel către toți actorii politici din România, spunând că „Singurul motor economic al României este agricultura, zootehnia şi industria alimentară.” El a insistat că acest mesaj trebuie înțeles „de la prim-ministru până la ultimul ministru”, subliniind că agricultura rămâne „singura şansă pentru România”.

Investiții majore în procesare și integrarea producției

Florin Barbu a dezvăluit planuri concrete pentru viitorul apropiat, arătând că România va implementa, în următorii doi-trei ani, programe și unități de procesare în valoare de aproape 2 miliarde de euro. Ministrul a evidențiat necesitatea integrării producției vegetale cu zootehnia și procesarea, subliniind că această integrare este esențială pentru evitarea dependenței de materii prime importate.

În cuvintele sale: „România, în următorii 2-3 ani, va implementa programe şi unităţi de procesare de aproape 2 miliarde de euro. Ce trebuie să facem noi în continuare? Să integrăm vegetalul în zootehnie. Acesta este lucrul cel mai important.” El a avertizat că, în lipsa acestei integrări, „ne trezim peste trei ani cu unităţi de procesare și facem acele produse cu materie primă din import,” un scenariu pe care îl respinge ferm.

Un fermier din Vrancea primește peste 12 milioane de euro de la statul român. Milionar în euro după ce a dat statul în judecată

Subvențiile, condiționate de integrarea producției în sectorul agricol

Ministrul a anunțat o schimbare semnificativă în politica privind sprijinul cuplat, afirmând că „Nu vor mai exista subvenţii la sprijinul cuplat, decât dacă integrăm vegetalul cu zootehnia.” Aceasta are scopul clar de a susține producția internă de materie primă, vitală pentru unitățile de procesare din țară.

În plus, Barbu a afirmat că nu va mai accepta situații în care „multinaționalele să ia sprijin cuplat la lucernă, fără să aibă un singur animal în fermă,” o practică pe care o consideră nejustificată și care se va elimina complet în România.

Sprijin pentru sectorul bovin de lapte prin modificarea programelor naționale

Ministrul a evidențiat și o modificare recentă în Programul Național Strategic care a permis sprijinirea sectorului de vacă de lapte, unul aflat în dificultate. Această măsură a constat în integrarea plății directe pe unitate vită mare cu porumbul siloz, ducând la creșterea subvenției pentru această cultură la peste 400 de euro pe hectar.

„Aceeaşi politică o vom continua,” a punctat Florin Barbu, „pentru că materia primă necesară unităţilor de procesare trebuie asigurată printr-un efort comun.” Acest răspuns coordonat între producția vegetală și zootehnică, în opinia ministrului, va susține competitivitatea sectorului agricol românesc.

Ministrul Agriculturii, despre reducerea dependenței de importurile de carne de porc: ”România trebuie să crească capacitatea de producție internă”