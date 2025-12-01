Psihologul clinician Luminița Tăbăran explică pentru „Adevărul” că această presiune creează un „pat al lui Procust” psihic, în care simți că „trebuie” să fii mereu la cel mai înalt nivel, fără să permiți niciunui gând negativ să te influențeze.

Efectele incredibile asupra copiilor

Specialista subliniază că a observat această oboseală frecvent la copii, din cauza programului excesiv de încărcat cu activități extrașcolare. Deși părinții le cred benefice, un program prea aglomerat, chiar și cu lucruri pozitive, poate avea efecte paradoxale pe termen lung.

În cazul adulților, suprasolicitarea duce la epuizare mentală și la reducerea autenticității (faci ce trebuie, nu ce simți). Apare și frustrarea din cauza stabilirii unei ștachete mult prea înalte. Apare și ignorarea emoțiilor negative prin evitarea emoțiilor naturale, precum tristețea, frica și dezamăgirea, care trebuie acceptate și gestionate. „Echilibrul emoțional este un proces de auto-reflecție, nu de băgare a gunoiului sub preș. Autenticitatea este esențială pentru o viață sănătoasă din punct de vedere emoțional,” afirmă Luminița Tăbăran.

Anxietate severă

Efectele acestei presiuni sunt confirmate de mărturiile utilizatorilor, precum cel de pe Reddit care a descris cum, deși are un program strict (sport, mâncare sănătoasă, obiective financiare), „mintea [îi e] distrusă” și suferă de anxietate severă.

Comentatorii au identificat problema ca fiind lipsa plăcerii reale și obsesia de a obține aprobarea altora. Un utilizator a subliniat că anxietatea persistă deoarece: „povestea pe care ți-o spui este: «că orice aș face nu este suficient»”, sugerând că pacea depinde de standardele proprii, nu de cele externe.

Recomandări de echilibru și introspecție

Recomandările din comunitatea online, care susțin și concluziile studiilor (precum cel din 2025 realizat pe studenți), includ. Focus pe plăcere: Găsirea activităților din pură plăcere, nu doar pentru a bifa sarcini. Schimbarea de mentalitate: Încetarea de a munci pentru aprobarea altora și concentrarea pe introspecție. Tratarea cu blândețe: A te trata ca pe un copil aflat în vacanță, stabilind o listă cu lucruri plăcute și acordându-ți odihnă necondiționată.