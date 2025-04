Un simplu ecran negru a reușit să devină cel mai vizionat videoclip din istoria TikTok, acumulând peste 3,6 miliarde de vizualizări în doi ani, potrivit bmftv.com. Postarea, creată de utilizatorul Lasi, a fost încărcată pe 7 iunie 2023 și durează doar câteva secunde. Nu conține nicio imagine, mesaj sau sunet – doar un ecran complet negru care se reia automat după terminare. Simplitatea acestui conținut a generat o curiozitate uriașă în rândul utilizatorilor, care, fără să-și dea seama, l-au vizionat în buclă, contribuind masiv la numărul de vizualizări.

Mulți internauți s-au arătat surprinși de succesul neobișnuit al acestui clip, întrebându-se cum este posibil ca un conținut aparent lipsit de orice semnificație să depășească recordurile platformei.

Donald Trump momește compania mamă a TikTok să predea controlul aplicației în SUA. Ce le promite chinezilor în schimb

„3,7 miliarde de vizualizări pentru un ecran negru, asta e o nebunie”, a scris un utilizator.

Alții au văzut în acest fenomen un simbol al algoritmului TikTok, capabil să transforme orice element viral, indiferent de conținutul propriu-zis.

Anterior, recordul era deținut de Zach King, un creator cunoscut pentru iluziile sale optice spectaculoase. Videoclipul său, în care pare că zboară pe o mătură ca un vrăjitor, are 2,3 miliarde de vizualizări și ocupă în prezent locul al doilea.

Deși clipul cu ecran negru este cel mai vizionat, nu este și cel mai apreciat. Acest titlu îi revine Bellei Poarch, al cărei videoclip în care sincronizează pe buze melodia „M to the B” are peste 69,8 milioane de aprecieri.

Trump i-a salvat pe americanii pasionați de TikTok. Vânzarea rețelei se amână cu 75 de zile