Cantinele sociale din Capitală, modernizate

Dacă înainte de pandemie, aproape 800 de bucureșteni luau masa la aceste cantine, acum, numărul celor asistați a crescut de aproape 4 ori.

Și cei care nu aveau probleme financiare înainte de epidemia de COVID vin mai nou să ia masa la cantină. Iar primarul general spune că se așteaptă ca numărul celor care vor apela la o masă caldă va crește. De aceea, s-a decis reorganizarea activității, iar sistemul de depunere a dosarelor a fost simplificat.

"In acest moment, vin peste 3.000 de persoane pentru a primi masa calda din partea Primariei Capitalei, prin Directia Generala de Asistenta Sociala. Am eliminat, pe cat s-a putut posibil, sa spunem "birocratia". Sunt foarte putine documente care trebuie sa fie depuse, care practic trebuie sa certifice faptul ca persoana respectiva sau familia respectiva nu mai are venituri sau are venituri foarte putine pentru a putea sa se intretina", a spus Gabriela Firea.