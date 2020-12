Când vom avea imunitate colectivă la covid19 - Data la care am putea scăpa de pandemie

Dr. Anthony Fauci, directorul National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Institutul National american pentru Alergii si Boli Infectioase), preconizeaza ca America va obtine suficienta imunitate colectiva la Covid-19 prin vaccinare pana in toamna lui 2021.



El a declarat miercuri, intr-o discutie online cu guvernatorul statului California, Gavin Newsom, ca SUA isi vor recapata "o urma de normalitate" in ciuda intarzierilor in campania de vaccinare, citeaza Reuters.