Totuși, legea nu indică o dată fixă, nici o limită de temperatură sub care schimbarea devine obligatorie. În practică, recomandarea general acceptată este ca trecerea la anvelope de iarnă să aibă loc când temperaturile medii exterioare scad constant sub 6–8 °C — de la acest prag, anvelopele de vară își pierd eficiența, iar compoziția cauciucului începe să se întărească, reducând aderența.

Prin urmare, în 2025, mulți șoferi vor opta să facă schimbarea undeva în octombrie sau la începutul lunii noiembrie — cu echipare preventivă înainte de primele înghețuri sau primele zile reci.

Un alt criteriu util este dacă prognoza meteo anunță nopți frecvent sub 0 °C sau îngheț, atunci este indicat să nu mai aștepți. Și, dacă circuli pe zone montane sau drumuri des expuse la polei și îngheț, schimbarea mai devreme poate fi o decizie înțeleaptă.