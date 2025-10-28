MESAJUL lui Călin Georgescu:

1. Ierusalim Am văzut săptămâna trecută pe președintele, vicepreședintele și secretarul de stat al Statelor Unite cum au fost, unul după altul, la Ierusalim, iar poza cu vicele Vance în genunchi, rugându-se la Sfântul Mormânt, a făcut înconjurul lumii. Observ cu inima plină imensul respect pe care conducerea SUA îl acordă Ierusalimului și religiei creștine în particular.

2. Economie românească Prioritate de rang zero trebuie să fie și va fi, vă asigur, susținerea și încurajarea mediului de afaceri românesc. Vom conta pe scena internațională când în România nu va mai fi o mână de oligarhi, ci va avea mai mulți milionari decât Elveția. O societate curată și prosperă își trage seva din mediul de afaceri autohton. De aceea spun că acest capital românesc trebuie să fie dominant, să aibă o dominare covârșitoare pe piața autohtonă, iar piața să fie cu adevărat liberă, nu cum este azi. Economia este la pământ pentru că exportăm volum mare cu preț mic și importăm un volum mic cu adaos mare. Exportăm grâu românesc de cea mai mare calitate, la preț mic, și importăm produse de panificație, de o calitate discutabilă, la un preț mare.

Românii nu sunt săraci, sunt mințiți și furați. Pe vremuri, grâul românesc oferea hrană întregii Europe. Pe vremuri eram eminamente agricoli, acum suntem eminamente ridicoli. Umorul românesc nu are limite: am auzit că inteligența alerga după actualii guvernanți, dar ei au fost mai rapizi.

3. Pacea în Ucraina Țin să salut eforturile pentru pace depuse de președinții Trump și Putin. Sunt convins că prin înțelepciune, rațiune și pragmatismul lor vor triumfa. Și mai am convingerea că marea și mult dorita pace în regiunea NATO se va semna la București. Ceea ce este bine va urma de acum încolo.

UPDATE 11:00 - Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție din Buftea. Numeroșii susținători i-au făcut o primire călduroasă, oamenii strigă "Călin Georgescu, președinte" și "Călin, te iubim!".

UPDATE 10:20 - Circulația rutieră pe strada secției de poliție a fost întreruptă, după ce numeroși susținători ai liderului suveranist au ieșit pe carosabil.

Oameni de toate vârstele și din toate colțurile țări, ba chiar și din diaspora, s-au adunat în număr impresionant în fața secție de poliție din Buftea.

Marțea trecută, judecătorii au decis prelungirea controlului judiciar pentru Călin Georgescu, fără ca în dosar să fie prezentate argumente noi. De altfel, după cum a arătat Realitatea Plus, pentru decizia recentă au fost copiate pasaje din motivarea inițială.

Decizia a fost din nou contestată, iar judecătorii de la Tribunalul București au programat pentru 30 octombrie ședința în care vor analiza dacă se menține sau nu măsura preventivă.

Între timp, toate condițiile din controlul judiciar trebuie respectate. În cadrul măsurii controlului judiciar, Călin Georgescu are mai multe interdicții, printre care aceea de a părăsi țara fără încuviințarea autorităților judiciare.

În dosarele penale ce se află pe rolul instanței și în cercetare la parchet sunt presiuni asupra acestora. În dosarele de la parchet sunt acuzații nesusținute de probe concrete, iar în al doilea dosar penal nici nu a fost stabilit un prim termen de judecată.

Călin Georgescu desființează liderii puterii: „Mai hidos decât hoția este legea fără dreptate!”