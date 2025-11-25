Călin Georgescu îl acuză pe Nicușor Dan că ar fi încercat să folosească instituțiile statului împotriva sa încă din seara primului tur de scrutin, când era evident nu doar că Georgescu va ieși primul, ci și că pare de neoprit în finala prezidențială.

„Am văzut și eu, cum ați văzut și dvs., că Nicușor Dan spune prin toată Europa că are unele bănuieli despre mine. Eu am despre el doar certitudini”, a declarat Georgescu.

El a amintit un episod controversat: „Adică în noaptea de 24 decembrie a ieșit la un post TV, când era primar, și a cerut instituțiilor serviciilor secrete, care erau poziționate la desfășurarea alegerilor, să fiu anchetat. Asta dovedește clar că băiatul ăsta bătea cadența, suspect de militară.”

În plus, Georgescu a susținut că Nicușor Dan evită să pună în transparență stenogramele ședinței CSAT, „pentru că ar pleca a doua zi.”