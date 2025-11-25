Călin Georgescu: Nicușor Dan a forțat anularea alegerilor și îi este frică de desecretizarea ședinței CSAT – VIDEO

Georgescu a acuzat jocurile de culise ale sistemului
Georgescu a acuzat jocurile de culise ale sistemului

Călin Georgescu aruncă bomba! Liderul suveranist blocat de sistem în urmă cu un an cere instituțiilor publice să desecretizeze stenogramele din CSAT și din ședința informală a CCR din 23 decembrie. Fostul candidat la prezidențiale susține că Nicușor Dan a forțat anularea alegerilor și era pregătit să intre în cursa pentru Cotroceni. 

Călin Georgescu îl acuză pe Nicușor Dan că ar fi încercat să folosească instituțiile statului împotriva sa încă din seara primului tur de scrutin, când era evident nu doar că Georgescu va ieși primul, ci și că pare de neoprit în finala prezidențială.

„Am văzut și eu, cum ați văzut și dvs., că Nicușor Dan spune prin toată Europa că are unele bănuieli despre mine. Eu am despre el doar certitudini”, a declarat Georgescu.

El a amintit un episod controversat: „Adică în noaptea de 24 decembrie a ieșit la un post TV, când era primar, și a cerut instituțiilor serviciilor secrete, care erau poziționate la desfășurarea alegerilor, să fiu anchetat. Asta dovedește clar că băiatul ăsta bătea cadența, suspect de militară.”

În plus, Georgescu a susținut că Nicușor Dan evită să pună în transparență stenogramele ședinței CSAT, „pentru că ar pleca a doua zi.”