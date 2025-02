Președintele ales, Călin Georgescu, a vorbit într-un interviu pentru postul american NewsMax despre anularea alegerilor din România, ocazie cu care și-a exprimat temerea că alegerile din luna mai vor fi "o fraudă și mai mare".

J.D. Vance, vicepreședintele SUA: ”România a anulat efectiv rezultatele alegerilor prezidențiale, bazându-se pe suspiciunile slabe ale unui serviciu de informații și pe o presiune enormă din partea vecinilor continentali. Din câte înțeleg eu, argumentul a fost că dezinformarea rusă a afectat alegerile din România. Dar îi rog pe prietenii mei europeni să pună lucrurile în perspectivă. Poți crede că e greșit ca Rusia să cumpere reclame pe social media pentru a influența alegerile – și noi suntem de acord. Poți chiar să condamni acest lucru la nivel global. Dar dacă democrația ta poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari investiți în publicitate digitală de către o țară străină, atunci nu era foarte puternică de la bun început”.



Moderator: ”Candidații populiști continuă să câștige alegeri în întreaga lume, în timp ce liberalii repetă aceeași replică: că lideri populiști precum Donald Trump reprezintă o amenințare la adresa democrației. În realitate, victoriile lor demonstrează că democrația funcționează, în toată lumea. Liberalii pur și simplu nu mai înțeleg ce înseamnă democrația. În Ungaria a fost Viktor Orban, în Argentina a fost Javier Milei, în Italia – Giorgia Meloni, iar în România, în noiembrie, a fost Călin Georgescu, până când Curtea Constituțională a României, echivalentul Curții Supreme din SUA, șocată de victoria lui din primul tur, i-a furat efectiv alegerile. Acum vedem primele consecințe. Săptămâna trecută, președintele României a demisionat, sub presiunea poporului român și a susținătorilor ca noi (Americanii), din întreaga lume. Elon Musk a scris pe Twitter săptămâna aceasta că România își merită propria suveranitate. Povestea a devenit globală, iar acum, alături de noi, este chiar omul care a câștigat alegerile prezidențiale din România din noiembrie, Călin Georgescu. Domnule Georgescu, mă bucur să vă revăd”.



Călin Georgescu, președintele ales: ”Mulțumesc, este o plăcere, mereu. Mulțumesc mult pentru introducere”.



Moderator: Absolut. De la ultima noastră discuție, așa cum am anticipat, lucrurile au început să se schimbe în favoarea dumneavoastră. Președintele României a demisionat, aveți susținerea poporului. Ce urmează?



Călin Georgescu, președintele ales: ”În primul rând, este important că, mai ales după discursul fantastic al vicepreședintelui JD Vance la München, am expus corupția din România. Și mai mult decât atât, am realizat că, de fapt, nu suntem în Uniunea Europeană, ci într-o Uniune Soroșistă. Așa a fost de la început adevărul. Vedem clar cum administrația condusă de Soroș în Palatul Cotroceni a ajuns într-un punct critic, punând sub semnul întrebării atât parteneriatul strategic cu Statele Unite, cât și deciziile președintelui Donald Trump. De asemenea, vedem cum așa-zișii lideri europeni, care au anulat alegerile din România doar pentru că nu m-au plăcut, nu îl plac nici pe vicepreședintele Vance și nici pe președintele Trump, vor să anuleze și parteneriatul strategic cu SUA”.



Moderator: ”Lăsați-mă să vă întreb. Ați câștigat categoric în primul tur al alegerilor din noiembrie. Ce urmează acum? Vor organiza un nou scrutin? Și dacă veți câștiga din nou, aveți încredere că CCR nu va anula din nou rezultatul?”



Călin Georgescu, președintele ales: ”Da, au anulat complet (alegerile) și acum încearcă să organizeze noi alegeri, care vor fi o fraudă și mai mare decât prima. Și, desigur, ne acuză de interferență rusă, ceea ce, bineînțeles, nu există. Dar vreau să subliniez că, în timpul primelor alegeri, președintele Franței, Emmanuel „Soroș” Macron, a sunat-o pe fosta mea oponentă, Elena Lasconi, pentru a o susține. Există dovezi clare în media. La fel și președintele Moldovei, Maia „Soroș” Sandu, a susținut-o deschis pe fosta mea oponentă, Elena Lasconi. Deci, discutăm despre o rețea Soroș, iar eu am spus clar: va fi interzisă imediat ce voi deveni președintele oficial al României”.



Moderator: ”Când vor avea loc noile alegeri?”

Călin Georgescu, președintele ales: ”Următoarele alegeri se întâmplă în luna mai. Dar toată țara așteaptă revenirea în turul doi. Asta ne dorim”.

Moderator: ”Simțiți că sunteți în pericol? Vă temeți pentru siguranța dumneavoastră?”

Călin Georgescu, președintele ales: ”Vă referiți la Uniunea Europeană. Da, normal că ei știu. Dar, repet, nu vorbim despre Uniunea Europeană, ci despre Uniunea Soroș. Iar acesta este adevăratul pericol”.



Moderator: ”Să vorbim despre Ucraina. În prezent, SUA, Rusia și Ucraina negociază încheierea războiului. România se învecinează cu Ucraina. Există numeroase reportaje despre ucraineni bogați care vin în România și cumpără produse de lux, haine scumpe, genți de firmă. Sunt adevărate aceste reportaje, domnule?”



Călin Georgescu, președintele ales: ”Singurul lucru pe care vi-l pot spune este că știm despre cetățenii ucraineni din România. Și, sincer, vedem mașini foarte luxoase, iar acești oameni stau în hoteluri de cinci stele. Nu cred că este corect sau onest în raport cu situația actuală. Noi susținem ajutorul umanitar, dar nu în această formă”.



Moderator: ”Deci, doar ca să clarificăm, spuneți că vedeți o creștere a cheltuielilor ucrainenilor bogați în România?”

Călin Georgescu, președintele ales: ”Exact. Mașini de lux, stil de viață luxos”.



Moderator: ”Vreau să vă întreb ceva important. Dacă deveniți următorul președinte al României – și pare că acest lucru se va întâmpla – ce se va întâmpla cu construcția masivei baze NATO care este în desfășurare în țara dumneavoastră? Va continua proiectul sub o administrație Georgescu?”



Călin Georgescu, președintele ales: ”Vă pot garanta un singur lucru. Primul pas va fi să fac o evaluare foarte serioasă a acestei baze NATO. În același timp, în paralel, voi cere imediat părerea singurului nostru partener strategic – Statele Unite. Îl voi întreba direct pe președintele Donald Trump ce ar trebui să facem. Acest lucru este sigur”.

