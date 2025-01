În cadrul interviului, Călin Georgescu a subliniat importanța bătăliei spirituale pe care o percepe în societatea contemporană. El a evidențiat că această luptă nu este doar una ideologică, ci una fundamentală între forțele divine și cele malefice, afirmând cu tărie iubirea sa pentru Dumnezeu și pentru patria română.

Georgescu a exprimat clar că perspectivele celor care nu împărtășesc aceste valori sunt incompatibile cu viziunea sa și că, în fața unei agende oligarhice și a mișcărilor sociale moderne, el se poziționează ca un apărător al tradițiilor și credințelor românești.

„Mulțumesc, Jackson! Pentru că m-ai invitat și pentru introducerea pe care mi-ai făcut-o. Într-adevăr este o mare încărcătură spirituală, este o luptă între Divinitate și Diavol. Este cât se poate de clar, fără niciun dubiu! Noi, românii, îl iubim pe Dumnezeu și ne iubim patria. Punct! Desigur, acești indivizi nu pot înțelege pentru că ei nu îl iubesc pe Dumnezeu, ei nu iubesc țara noastră și desigur că sunt contra mea!

Da, eu sunt total împotriva sistemului oligarhic, anti mișcarea “woke”, anti LGBT. Acesta este punctul meu de vedere și eu sunt alături de popor, pentru popor și doar pentru români! Dar ce nu înțeleg ei este că schimbarea a început, este un val de mare resetare peste tot, nu numai în România. Ați văzut ce se întâmplă în Africa, în Asia, în SUA, chiar și în Europa- în Germania, în Franța- peste tot.

