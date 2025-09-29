”Din partea mea, eu am spus: prosperitatea și fericirea poporului român printr-o economie a demnității și nu printr-o economie de ghetou cum este astăzi. Astăzi, economia de ghetou înseamnă jocuri de noroc, este plină țara, cămătari, bancheri, droguri și deznădejde. Toate acestea patru fac economia acestei țări.

Astăzi asistăm la tăierea cheltuielilor fără a discuta de venituri. S-au tăiat toate investițiile și dincolo de acest aspect, suferința este maximă a acestui popor, pe toate palierele. Ne mai vorbind de cei care au îndrăznit și mi se pare un soi de răzbunare din partea celor care nu ar fi crezut că niciodată poporul român dorește să conducă această țară, în special prin Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să conducă această țară.

Că sunt 5 milioane, conform datelor existente, de români plecați în afara granițelor, din care 450.000 de copii care trăiesc în afara granițelor înțeleg limba română, dar nu mai știu să comunice în limba română și îi avertizez că limba română este nucleul culturii, cum spunea Eminescu, iar cultura este coloana vertebrală a suveranității.

Nu ai cultură, ai distrus țara, așa cum dacă nu mai ai resurse, nu mai există stat, exact ceea ce astăzi se întâmplă prin vânzarea a tot ce mai are România.

Peste 80% sistemul bancar și resursele țării nu mai aparțin poporului român, ori pe fondul acesta și în special al energiei pentru că energie este sângele economiei, tu nu ai cum să tinzi către un TVA de 24%, când 90% dintre dividende se duc la bugetul de stat.

Deci practic, factura de energie este un mod de a eficientiza la maxim taxele pentru poporul român pe care l-ai înrobit total. Întrebarea este simplă: pe cine servești, poporul român sau interesele străine?

Că sunt mercenari ai puterilor străine care astăzi se joacă cu destinul națiunii române. Dacă astăzi este rău, va fi și mai rău atâta timp cât acest lucru continuă și cred că de departe poporul român însuși este responsabil să înțeleagă că această barcă, această corabie numită România, se scufundă și se scufundă nu doar din cauza trădării, ci și din cauza faptului că nu ne pasă.

Nu știi niciodată cum va acționa un popor la disperare, nu este vorba doar de poporul român. Cert este un lucru, eu din punctul meu de vedere, încă o dată spun: este loc pentru toată lumea, poate să fie bine pentru toată lumea și mai ales să ținem cont de un lucru, dușmanul nu este aici.

Este în exterior, este foarte puternic, foarte bine instruit și care s-a relocalizat datorită președintelui Trump în Europa”, a declarat Călin Georgescu, la Gândul.