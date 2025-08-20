Un site specializat în imobiliare a listat proprietatea cu un preț de 1,6 milioane de euro, accentuând notorietatea cabanei și poziția sa spectaculoasă în inima Bucegilor.

„Vă prezentăm spre vânzare Cabana Babele!”, începe anunțul recent publicat, care menționează amplasarea la 2.206 metri altitudine, pe platoul Bucegi, în imediata apropiere a formațiunilor Sfinx și Babele.

Clădirea, ridicată în 1937 după proiectul arhitectului Octav Doicescu, dispune de trei etaje, peste 20 de camere și o suprafață totală de 1.764 metri pătrați. Cabana este disponibilă imediat, dar necesită lucrări de renovare pentru a fi readusă la standardele contemporane de confort și funcționalitate.

Potențial turistic ridicat

Site-ul imobiliar recomandă cabana ca „locație unică în inima Bucegilor” și sugerează investitorilor să o transforme într-un „hotel 4 stele+, restaurant, proiect turistic premium”. Posibilitățile de dezvoltare menționate includ unități de cazare, spa și wellness, restaurant panoramic, dar și spații pentru evenimente private sau corporate.

Atracție pentru turiști din întreaga lume

Anunțul mai subliniază că „Cabana Babele este amplasată într-o zonă de o frumusețe naturală rară, recunoscută atât la nivel național, cât și internațional. Proprietatea se află la câțiva metri de formațiunile stâncoase Babele și Sfinxul, simboluri ale turismului montan românesc”.

Accesul la cabană este facil, atât prin telecabina din Bușteni, care oferă o panoramă spectaculoasă asupra Bucegilor, cât și rutier, pe traseul Transbucegi, asigurând un flux constant de vizitatori pe tot parcursul anului. Zona figurează în ghidurile turistice internaționale și atrage anual sute de mii de turiști români și străini, ceea ce conferă cabanei un potențial comercial deosebit.

Deși cabana a mai fost scoasă la vânzare și în trecut, această ofertă reprezintă cea mai mare valoare cerută până acum pentru una dintre cele mai cunoscute proprietăți turistice din România. Pentru investitorii interesați de turism montan sau dezvoltarea de proiecte premium, Cabana Babele reprezintă o oportunitate deosebită, într-un cadru natural de excepție și cu o notorietate care nu mai are nevoie de prezentare.

Cu această listare, simbolul Bucegilor se află din nou în atenția publicului și a investitorilor, oferind șansa ca unul dintre cele mai vizitate obiective montane din România să fie revitalizat și adaptat cerințelor moderne ale turismului.

