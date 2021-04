Bugetul Capitalei a fost respins după ce grupul consilierilor USR PLUS, cel mai numeros din Consiliul General, a anunțat că nu va vota proiectul propus de Nicușor Dan pe motiv că are veniturile supraevaluate.

Consilierii USR PLUS au contestat, de fapt, faptul că Nicușor Dan nu îi deleagă viceprimarului Horia Tomescu, înlocuitorul lui Vlad Voiculescu, dreptul de semnătură în ce privește spitalele din subordinea Primăriei.

Pe fondul scandalului dintre Nicușor Dan și consilierii USR-PLUS, Primăria Capitalei nu are buget în momentul actual. Asta înseamnă că, dacă nu va fi aprobat până pe 7 mai, administrația publică intră în incapacitate de plată.

Cum a pornit scandalul

Viceprimarul Horia Tomescu s-a declarat suprins să vadă că bugetul este estimat la 7 miliarde de lei, când toate discuţiile anterioare s-au referit la 4,5 – 5 miliarde de lei. ”Noi vrem să avem un buget realist. Nu este momentul să fim populişti”, aprecia viceprimarul.

Pe de partea cealaltă, Nicușor Dan s-a arătat uluit de modul în care au acționat cei din USR PLUS.

E o zi foarte importantă. De la începutul acestui mandat am făcut eforturi uriașe să ținem

pe linia de plutire primăria. Am găsit facturi neplatite de la începutul anului 2019. Odată

cu votarea bugetului, putem să trecem la investiții.

În ianuarie, consilierii, primarul, viceprimarii au audiat toți directorii din Primărie și

din instituțiile subordonate întrebându-i cum este bugetul, li s-a solicitat să-și spună părerea,

au făcut propuneri scrise. Împreună cu cei doi viceprimari, împreună cu directori din Primărie, am realizat un buget. O propunere care a fost gata pe 15 martie și a fost transmisă către consilieri. Ăla e bugetul. De-aia sunt uluit, vă spun sincer. Adică, noi am avut un buget, am discutat cu grupurile de consilieri încă de acum 6 săptămâni și acum venim și spunem că nu avem buget. Realmente nu se poate așa ceva. Toate discuțiile au fost civilizate și constructive.

Dacă se dorește să mai discutăm, putem să discutăm, dar haideți să ne grăbim să dăm bucureștenilor bugetul pe care îl așteaptă pentru a începe investițiile”, a spus primarul Nicușor Dan, prin videoconferință, la ședința Consiliului General al Municipiului București.

„Este pentru prima dată în istoria Capitalei când nu este aprobat un buget”, a declarat Aurelian Bădulescu, liderul consilierilor PSD.