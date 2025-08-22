Într-un interviu acordat BBC, Kallas s-a exprimat împotriva presiunilor asupra Ucrainei de a ceda terenuri Moscovei, subliniind că astfel de compromisuri ar fi favorabile exclusiv Rusiei.

Donbas, terenul conflictului

Regiunea Donbas, situată în estul Ucrainei, este de mult timp un teritoriu disputat între cele două state, iar agresiunea militară a determinat peste 1,5 milioane de ucraineni să își părăsească locuințele în ultimul deceniu, amintește BBC. Ucraina a refuzat constant să cedeze această regiune Rusiei, în pofida solicitărilor fostului președinte american Donald Trump privind un „schimb de teritorii”.

Garanțiile de securitate pentru Ucraina

Kallas a discutat și despre garanțiile de securitate necesare pentru Ucraina, un subiect abordat luni la Washington în cadrul întâlnirii dintre președintele american și mai mulți lideri europeni, printre care Emmanuel Macron și Keir Starmer. „Cea mai puternică garanție de securitate este o armată ucraineană puternică”, a spus Kallas, accentuând necesitatea ca aceste garanții să nu rămână doar la nivel teoretic.

Șefa diplomației europene a precizat că fiecare stat membru al așa-numitei „coaliții a voinței” trebuie să decidă ce contribuție va aduce și că încă nu este clar în ce mod vor fi operate aceste forțe.

Referindu-se la summitul recent din Alaska, Kallas a afirmat că Putin a obținut „tot ce și-a dorit”, fiind tratat favorabil și reușind să evite impunerea de sancțiuni. „Putin râde; nu oprește crimele, ci mai degrabă le intensifică”, a declarat Kallas, adăugând: „Uităm că Rusia nu a făcut nicio concesie”.

