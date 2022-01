Boris Johnson a recunoscut miercuri, după doi ani, că a fost la petrecerea din Downing Street nr. 10 în mai 2020, în plină perioadă de izolare și restricții COVID-19. Și-a prezentat, public, scuze, însă a ținut să explice că nu știa la acel moment că participă la o petrecere, crezând că este vorba de un „eveniment de lucru”.

Scandalul petrecerii „Vino cu băutura de acasă", din grădina reședinței oficiale a premierului, amenință deja stabilitatea Cabinetului condus de Johnson, relatează presa engleză. După primele relatări despre participarea sa la o petrecere în lockdown, lideri importanți din Partidul Conservator i-au transmis că ar trebui să demisioneze sau se va confrunta cu o moțiune de cenzură. Scandalul petrecerii din 20 mai 2020 nu ar fi primul de acest fel, potrivit presei britanice, care a mai relatat despre alte petreceri cu băutură organizate în Downing Street în timpul diferitelor perioade de restricții impuse în Marea Britanie. Poliţia a confirmat luni că este „în contact” cu guvernul în legătură cu acest caz care ar putea face obiectul unei anchete pentru încălcarea regulilor sanitare.

Cum se scuză Boris Johnson: Am crezut că este un eveniment de lucru, nu mi-am dat seama

„Ar fi trebuit să-mi dau seama că milioane de oameni pot vedea altfel lucrurile. Aș vrea să prezint scuze. Știu că milioane de oameni din toată țara au făcut sacrificii extraordinare în ultimele 18 luni. Cunosc durerea prin care au trecut, neputând să-și plângă rudele, să-și trăiască viața așa cum își doresc sau să facă lucrurile pe care le iubesc. Și știu câtă furie simt ei față de mine și față de guvernul pe care îl conduc, atunci când cred că tocmai în Downing Street regulile nu sunt respectate tocmai de cei care fac regulile (...) Și, deși nu pot anticipa concluziile anchetei din prezent, (...) trebuie să îmi asum responsabilitatea. Cabinetul prim-ministrului este un departament mare, cu grădina ca prelungire a biroului. Când am intrat în acea grădină imediat după ora 18.00, pe 20 mai 2020, pentru a mulțumi personalului, am crezut că era un eveniment de lucru. (...) După 25 de minute m-am întors în birou ca să îmi continui munca (...) Privind retrospectiv, ar fi trebuit să-i trimit pe toți înăuntru. Ar fi trebuit să le mulțumesc în alt mod. Și ar fi trebuit să recunosc (...)

British Prime Minister Boris Johnson offered his \"heartfelt apologies\" for attending a \"bring your own booze\" gathering at his official residence during the country\"s first coronavirus lockdown as opponents said he must resign https://t.co/pXYY6U0Uxy pic.twitter.com/JTlBJiki3m