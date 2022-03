"Avdiivka continuă să fie spulberată de pe fața pământului", este mesajul care însoțește tweet-ul de astăzi.

❗️Russia fired new Tornado-S rockets at Avdiivka



There are dead and wounded civilians. At least 15 houses were destroyed and the school was restored. Avdiivka continues to be razed to the ground.