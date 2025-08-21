Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre organizarea alegerilor la Capitală, că s-a discutat de două ori în coaliţie şi de principiu, s-a convenit să se convoace alegerile în luna noiembrie, dar acest aspect nu s-a definitivat pentru că nu au mai fost şedinţe ale Coaliţiei.

”Este o relaţie bună cu domnul preşedinte. Cred că am vorbit acum o săptămână, telefonic şi acum vreo două săptămâni ne-am văzut şi avem o relaţie bună de colaborare, în ceea ce priveşte aspectele care ţin în principal de politica externă, avem o consultare periodică şi consider că lucrurile sunt în bună regulă”, a spus premierul, la un post TV.

Întrebat dacă au avut o discuţie legată de Primăria Capitalei şi dacă s-a luat o decizie, dacă vor susţine un candidat comun sau PNL va avea propriul candidat, Ilie Bolojan a răspuns: ”Am avut de două ori această discuţie în coaliţie. De principiu, s-a convenit să se convoace alegerile în luna noiembrie, la jumătatea lunii noiembrie, dar nu s-a definitivat acest lucru, datorită faptului că nu au mai fost şedinţele de coaliţie şi mie mi s-a părut de bun simţ ca să existe un acord, atunci când stabileşti data alegerilor. Asta înseamnă că e foarte posibil că în această toamnă să avem alegeri în Bucureşti”, a afirmat Ilie Bolojan.