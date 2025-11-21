Executivul intenționează să declanșeze săptămâna viitoare procedura de angajare a răspunderii Guvernului pe acest proiect, cu o ședință guvernamentală programată joi sau cel târziu până pe 28 noiembrie.

„În aceste condiții, ne propunem ca săptămâna viitoare, dacă vom primi avizul, joi, în ședința de Guvern sau cel mai târziu pe data de 28, să declanșăm procedura de angajare a răspunderii Guvernului pe acest proiect”, afirmă premierul.

Un element-cheie din lege este extinderea perioadei de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților. Inițial, vârsta de pensionare urma să crească progresiv de la 48 la 65 de ani pe o perioadă de 10 ani. După discuțiile cu reprezentanții magistraților, premierul a anunțat prelungirea acestei tranziții la 15 ani. Astfel, în fiecare an magistrații vor trebui să activeze cu un an în plus, până când, după 15 ani, vor ajunge la vârsta standard de pensionare.

„Având în vedere că săptămâna trecută am avut o întâlnire convocată de domnul președinte cu reprezentanții magistraților în care s-au discutat aceste aspecte, și având în vedere că am primit solicitarea să extindem perioada de tranziție față de 10 ani, cu cât era prevăzută perioada de tranziție, deci de creștere treptată a vârstei de pensionare de la 48 de ani la 65 de ani, am propus și am acceptat o perioadă de tranziție de 15 ani.

Prin urmare, în fiecare an care va trece, perioada de activitate se va prelungi cu încă un an și deci peste 15 ani, practic, ar urma să se ajungă la pensionarea la vârsta standard, fiecare generație trebuind să lucreze practic un an în plus în fiecare an de acum înainte. Am acceptat această solicitare și alte două aspecte tehnice dar care nu sunt relevate”, a spus Bolojan.

Premierul a subliniat că această modificare a fost una dintre cererile magistraților, alături de alte două aspecte tehnice ale proiectului, care însă nu au fost detaliate.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost consultat, iar adunările generale ale magistraților au fost convocate pentru a exprima punctele de vedere asupra acestui proiect.