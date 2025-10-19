Hotărârârea de Guvern privind organizarea alegerilor la Primăria Capitalei ar putea fi adoptată în ședința Executivului de săptămâna viitoare, asta dacă liderii coaliției vor reuși să ajungă la un consens.

Se pare că Ilie Bolojan a cedat condiției puse de PSD ca fiecare partid să intre în cursa pentru PMB cu propriul candidat.

De asemenea, surse din interorul PSD spun că premierul ar fi de acord cu oricare dintre cele două variante privind data organizării alegerilor. Astfel, în aceste momente sunt vehiculate două date și anume 30 noiembrie și 7 decembrie.

În continuare, rămâne un semn de întrebare în dreptul celor de la USR care până acum au făcut presiuni ca alegerile să se desfășoare până la finalul acestui an, însă în același timp au dat de înțeles că lasă o portiță deschisă pentru un candidat comun PNL-USR. Aceștia și-ar fi dorit ca Drulă să fie susținut de liberali.

În ceea ce privește lista posibililor candidați la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă este favoritul celor de la USR, în timp ce social-democrați au lăsat de înțeles că Daniel Băluță este cel mai plauzibil candidat.

La PNL lucrurile sunt încă incerte și asta pentru că liberalii nu s-au hotărât încă dacă îl vor arunca în cursă pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, în cursă sau pe Sebastian Bujduveanu, actualul primar interimar al Capitalei.