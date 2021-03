La finalul consultărilor, ministrul Aurescu a apreciat că, pe fondul crizei sanitare COVID-19, a fost evidenţiată “importanţa unităţii şi solidarităţii statelor pentru a putea depăşi împreună acest gen de provocări”, notează publicația Calea Europeană.

Bogdan Aurescu: “Acest mesaj de unitate şi de solidaritate este important, mai ales în perspectiva Conferinţei privind viitorul Europei, despre care am discutat în detaliu în timpul convorbirilor noastre. Trebuie să arătăm cetăţenilor perspectiva unei Uniuni puternice, care acţionează pe deplin în interesul cetăţenilor, pentru a le asigura prosperitate şi siguranţă”.

Ministrul de Externe a amintit de obiectivele României legate de aderarea la spaţiul Schengen şi, respectiv, de aderare la OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) şi a mulţumit Sloveniei pentru sprijinul constant manifestat în acest sens.

Bogdan Aurescu: “Extinderea UE este un domeniu în care România şi Slovenia împărtăşesc o viziune comună, mai ales în ceea ce priveşte Balcanii de Vest, pentru care extinderea reprezintă singura opţiune solidă pentru pace, pentru stabilitate, pentru bunăstare pe termen lung în regiune şi pe continent. Puteţi conta, domnule ministru, pe sprijinul României pentru avansarea acestui dosar pe durata mandatului Preşedinţiei slovene, inclusiv în ceea ce priveşte pregătirea Summitului privind Balcanii de Vest.”

