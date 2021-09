Ședința de Guvern, programată pentru ora 19.00, a fost amânată pentru joi, după ce întâlnirea miniștrilor prezenți ar fi durat doar câteva minute, începând și cu o întârziere de peste o oră, potrivit Realitatea PLUS. Fără ministrii USR-PLUS. Totul din cauza programului „Anghel Saligny”, cu care nu au fost de acord liderii USR-PLUS, catalogat drept o „hoție”, comparându-l pe Cîțu cu Dragnea, făcând aluzie la PNDL din guvernarea PSD.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, înaintea ședinței de Guvern s-a desfășurat o intalnire informala intre ministrii PNL si UDMR , chiar în biroul premierului Florin Cîțu, despre cum ar putea fi aprobat proiectul investitiilor in administratiile locale. Chiar dacă nu are toate avizele necesare.

Un aviz a sosit însă între timp. Cel de la Consiliul Legislativ, astfel că premierul ar urma sa adopte OUG, potrivit Realitatea PLUS.

În cazul aprobarii însă ar trebui să se respecte un consens în Guvern, ceea ce nu este cazul în prezent, în plină criză a coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR.

Premierul Florin Cîțu ar putea deconta politic dacă va da undă verde deciziei de aprobare, în conditiile lipsei consensului.

Potrivit Codului Administrativ, „Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe în prezența majorității membrilor săi. Hotărârile și ordonanțele se adoptă prin consens. Dacă nu se realizează consensul, hotărăște prim-ministrul”, se arată în articolul 38.

USR-PLUS a acuzat ulteiror și presiunile la care au fost supuși doi secretari de stat, liberali, printre care și cel de la Ministerul Justiției condus de Stelian Ion. Aceștia ar fi fost obligati sa vina la sedinta de guvern, spun cei de la USR-PLUS, desi nu aveau mandat de la ministrii de resort. USR-PLUS a si transmis premierului sa inceteze presiunile asupra secretarilro de stat, într-un comunicat de presă.

Rămâne de văzut dacă premierul va decide să aprobe proiectul care a provocat ruptura. Și dacă cei USR-PLUS vor veni cu o motiune de cenzura sau vor părăsi guvernarea. Și mâine sunt așteptate tensiuni. USR-PLUS a anunțat că au o cerut o ședință a coaliției pentru a prezenta noile condiții pentru rămânerea la guvernare. Însă înaintea zilei de mâine, USR-PLUS va mai face în această seară o mutare - convocarea Biroului Național dacă este adoptat programul Saligny în Guvern, în absența miniștrilor formațiunii.

Cum a explodat tot scandalul miercuri din cauza programului „Anghel Saligny”? Se va destrăma coaliția după amenințările USR-PLUS, drept răspuns la încercarea lui Florin Cîțu de a introduce pe ordinea de zi a Executivului proiectul de investiții, care nici măcar nu avea toate avizele necesare la prima convocare a miniștrilor miercuri dimineață.

„Este o chestiune de incalcare a actului aditional la protocolul de guvernare semnat de partenerii nostri . Nu vă jucați cu USR-PLUS! Toate optiunile sunt pe masa””, a anunțat Dan Barna, copresedinte USR-PLUS, miercuri.

Avizele care lipseau erau chiar de la ministerele USR. În acest context, premierul ar fi amenințat că va trimite corpul de control la Ministerul Justiției, care ar fi întârziat avizarea actului normativ.

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri după amiază că programul Saligny „este in avizare de o luna de zile. Din contra, suntem in intarziere! Am verificat cu ministrul Dezvoltării, pe 25 august am primit copia... A fost trimis originalul la Justitie, pe 25 august”.

Deși în spațiul public a apărut un document care îi dă dreptate premierului, Stelian Ion spune că la Ministerul Justiției a primit doar o copie a proiectului.

Ministrul Justiției preciza în cursul zilei de miercuri că „nici pana la aceasta ora nu a venit la MJ originalul acestui proiect de lege. Nu avea cum sa fie dat acest aviz”.

Mai mult, într-un comunicat de presă, Ministerul Justiției spune că nu există cadrul legal pentru ca proiectul să treacă tacit de Guvern.

„Tactica aceasta cu amenintari este departe de a da credibilitate acestui premier in fruntea acestui Guvern”, declara și Dan Barna.

PNDL 3 trebuie să aibă consensul coaliției, spune și Ludovic Orban.

„Susțin adoptarea planului national de investitii, dar fara sa afectam coeziunea coalitiei”, declarat Orban.

Liderii USR-PLUS spun că noul program de dezvoltare locală este „o hoție”, care alimentează conturile firmelor unor politicieni.

Și ministrul Economiei, ministru USR, are un mesaj ferm: acesta propune ca cele 50 de miliarde de lei din noul PNDL să fie folosite pentru creșterea salariilor românilor cu 900 de lei.