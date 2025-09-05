Potrivit unui comunicat remis de reprezentanții CFR SA, în staţia Drăgăneşti Olt, pe Sucursala Regională de Căi Ferate Craiova, la manevra de regarare a unui convoi de manevră aparţinând operatorului DB Cargo România, de la linia 3 la linia 6, s-a produs deraierea primului vagon.

În prezent, circulaţia trenurilor de călători este afectată. Astfel, trenul IR 1824 Deva-Bucureşti Nord aşteaptă în semnalul staţiei Fărcaşele începând cu ora 13:05, iar trenul R 9016 Craiova-Roşiori Nord aşteaptă în semnalul staţiei Drăgăneşti Olt începând cu ora 13:15.

Pentru asigurarea continuităţii transportului de călători, s-a dispus transbordarea cu mijloace auto pe distanţa Caracal – Radomireşti, măsura aplicându-se pentru următoarele trenuri: IR 1824 Deva-Bucureşti Nord; IR 1691 Bucureşti Nord-Timişoara Nord; IR 1692 Timişoara Nord-Bucureşti Nord; R 9016 Craiova-Roşiori Nord; R 9013 Roşiori Nord-Craiova.

‘Această soluţie temporară este destinată să reducă impactul asupra pasagerilor, până la reluarea circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă’, menţionează administratorul infrastructurii feroviare.

Personalul de specialitate al Regionalei CF Craiova intervine la faţa locului pentru repunerea vagonului pe şină şi pentru reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă.

CFR SA dă asigurări că depune toate eforturile pentru restabilirea traficului în cel mai scurt timp.